Ztráta Slavie: Komický vlastňák, rozporuplný Sima i terén noční můrou

Komický vlastňák, rozporuplný Sima i terén noční můrou. Co ukázala Slavia? • FOTO: Koláž iSport.cz Slavia v probíhající sezoně ztratila v lize body s nováčky z Pardubic a Brna a teď také v Příbrami. V divoké přetahované na těžkém terénu remizovala parta trenéra Jindřicha Trpišovského u Litavky s domácím souborem 3:3. Červenobílí si dali komický vlastní gól, na tři inkasované branky nejsou zvyklí. Co se v zápase Slavie v Příbrami ukázalo?

Těžký terén Slávistický trenér Jindřich Trpišovský často vyjadřuje obavy, jak bude v zimních měsících vypadat hřiště. Hrací plocha v Příbrami se asi blížila jeho noční můře, těžký, přimrzlý terén nepřál fotbalu. Červenobílí obtížně kombinovali, hráči měli celkově problémy s pohybem a koordinací, byl to hlavně boj než líbivý fotbal. „Za mě to nemá nic společného s fotbalem, trpí kvalita hry, pak i samotné hřiště. Je to škoda pro všechny. Jsem hlavně rád, že se nikdo nezranil,“ podotkl Trpišovský. V létě je pauza a v zimě hrajeme nonstop, nechápal Trpišovský. Do vlastních gólů nás Příbram nutila

Kuriózní vlastní gól Příbram se v náročných podmínkách opírala o aktivní napadání, tlačila už na prvotní rozehrávku Slavie, nenechávala soupeři klid. Partě od Litavky se tahle strategie vyplácela, nejvíc v nastaveném čase první půle. Stoper červenobílých Ondřej Kúdela přihrával brankáři Ondřeji Kolářovi, který však podklouzl, a míč se dokutálel do prázdné brány. Komický gól. „Musím použít repliku Romana Pavlíka (trenér brankářů Příbrami), který za mnou přišel a řekl, že to není možný, že se to nestalo nám. Asi v takovém rozpoložení jsem byl i já. Byl to pro nás šťastný gól, ale vyvinuli jsme tlak na Ondru Kúdelu. Možná jsme za to byli odměněni. Ale samozřejmě byl to hodně kuriózní a šťastný gól,“ glosoval situaci příbramský trenér Pavel Horváth. Slavia - Příbram: Nevídaný vlastňák! Kúdela překonal vyběhnuvšího Koláře, 2:1!

Příbram: zase penalta proti V každém zápase v novém roce (s Plzní, v Českých Budějovicích, v Jablonci a proti Pardubicím) čelila Příbram penaltě. Proti Slavii taky. V 78. minutě se Abdallah Sima pokoušel o akrobatické zakončení, Denis Laňka mu v tom zabránil, zezadu při výskoku trefil jeho nohu a také míč. Hlavní sudí Karel Hrubeš nařídil pokutový kop, kolega u videa Jan Petřík tohle rozhodnutí posvětil. Těžké posuzování. Opravdu to penalta byla? Příbram - Slavia: Penalta pro hosty, Laňka nakopl Simu, který se pokoušel o nůžky

Tři góly? V lize pod Trpišovským potřetí Slávistická defenziva není v novém kalendářním roce tak pevná jako na podzim, pravidelně inkasovala, čisté konto udržela jen proti Jablonci. V Příbrami počítal lídr ligy ve své síti tři branky, byť jednu si dali hosté úplně sami a i první gól Středočechů byl připsán jako vlastní Davidu Zimovi, který ztečoval do brány pokus Martina Nového. Tři góly obdržela Slavia pod trenérem Jindřichem Trpišovským před nedělním duelem v lize jen dvakrát. A to hned v prvním jeho půlroce v Edenu na jaře 2018 (na Spartě 3:3 a s Jabloncem 1:3). „Ve fotbale to tak je, góly, které jsme na jaře dostali, byly hodně neobvyklé. Buď po standardních situacích, nebo teď dva vlastňáky. Dostali jsme je ze situací, které jsme na podzim zvládali, nebo v nich zkrátka měli více štěstí,“ poznamenal Trpišovský, který v průběhu druhé půle poslal na plac do obrany i navrátilce z Brugg Simona Deliho. SESTŘIH: Příbram - Slavia 3:3. Obří drama ve sněhu, v závěru srovnal Voltr! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.