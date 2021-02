Posila číslo deset! Skalák se vrací do Boleslavi, v Anglii dostal pochvalu

Tahle sezona není pro Jiřího Skaláka zatím nějak dobrá, za Millwall naskočil ve všech soutěžích jen do pěti utkání a odehrál 140 minut. Bez výraznějšího zápisu do statistik. Nepříjemnou situaci, kdy se často ani nevešel na lavičku, se rozhodl řešit. S Millwallem se dohodl na ukončení smlouvy a vrátil se do Mladé Boleslavi.

Je otázka, v jaké bude herní kondici. Malou indicií může být nedávné vyjádření trenéra Millwallu Garyho Rowetta, podle něj se příkladně připravoval. „Trénuje opravdu dobře. Jeho přístup je až neuvěřitelný vzhledem k tomu, že moc nehraje. Musím říct, že je vynikající. Jeho přístup, způsob, jakým trénuje, všechno,“ prohlásil o Skalákovi v půlce ledna Rowett.

Osmadvacetiletý krajní záložník se vrací do klubu, z něhož vyrazil na vysněnou štaci do Anglie. Před pěti lety ho koupil Brighton, nejlepší měl první půlrok, po roce a půl v klubu s rackem ve znaku slavil postup do Premier League. V prestižní soutěži si ale nezahrál ani minutu a po sezoně 2017/2018 odešel do druholigového Millwallu. Tam ale pohodu nenašel, za dva a půl roku nastoupil ve všech soutěžích k 38 soutěžním zápasům, zaznamenal v nich dva góly a dvě asistence.

Teď jde pomoci Mladé Boleslavi, kde zažil povedené časy. Setká se tu i s trenérem Karlem Jarolímem, pod nímž ve městě automobilů válel. Ovšem jejich nynější spolupráce bude v úplně jiné situaci, boj o poháry mění tvrdá řežba o záchranu v lize. Boleslav momentálně figuruje na sestupové příčce, i když má odehráno o zápas méně než Brno, na které ztrácí dva body.

Skalák je desátým hráčem, který přichází ambicióznímu klubu píchnout. Konkurenci nebude mít malou, v zimě se v Boleslavi objevili na hostování už Tomáš Malínský ze Slavie a Jaromír Zmrhal z Brescie. Skalák se zatím nemůže k týmu připojit, protože je v povinné karanténě po příletu z Anglie.