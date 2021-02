INSIDER: Sparta? Vzal bych Haška, ale Vrba přinesl štěstí, říká Siegl

Netají se tím, že na lavičce Sparty by zkusil někoho jiného než nového kouče Pavla Vrbu. Třeba Michala Bílka, jemuž dělal asistenta při zisku double, nebo Ivana Haška. „Myslím, že na nabídku čekal nebo čeká,“ říká v pořadu LIGOVÝ INSIDER na adresu posledně jmenovaného bývalý letenský kanonýr Horst Siegl. Kvituje ovšem úspěšnou premiéru a výhru 3:2 v divokém zápase v Olomouci. „Vrba přinesl štěstí a čuch na střídání,“ chválí. Z hráčů vyzdvihuje Davida Moberga Karlssona, jenž proměnil dvě penalty, a také brankáře Florina Nitu. „Karlsson to zvládl bravurně. A Nita už má pero v ruce,“ směje se Siegl s narážkou na to, že rumunský brankář čeká na nabídku na prodloužení smlouvy.