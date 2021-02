Last minute. Karviná získala z Mladé Boleslavi obránce Mazáně

Těsně před uzavřením přestupového okna získali fotbalisté MFK Karviná posilu na levý kraj obrany. Z Mladé Boleslavi přichází slovenský bek Róbert Mazáň (27). Trenčínský rodák, který hrával i za špaňelský klub Celta Vigo, podepsal smlouvu do konce sezony.

„Róbert je levák a počítáme s ním na levý kraj obrany,“ říká Lubomír Vlk, sportovní ředitel MFK Karviná. „Po odchodu Ndefeho jsme pozice na obou krajích obrany řešili a jsme rádi, že se všechno zdařilo příchodem mladého Kokovase a nyní Mazáně. Věřím, že Róbert do kolektivu bez problémů zapadne a bude pro nás posilou.“

Mazáň přišel do Mladé Boleslavi v září 2020 ze španělské Celty Vigo. Odehrál 13 zápasů (0+1). Po mohutném posilování kádru ovšem ztratil pozici. „Sedli jsme si s trenérem Jarolímem a na rovinu mi řekl, že počítá s jinými hráči,“ popisoval Mazáň. „Za ten rozhovor jsem byl rád a hned řešil co dál. Karviná byla dost aktivní, navíc mě chtěl trenér Jarábek – to rozhodlo.“

S Žilinou získal Mazáň titul (2016/17), na Slovensku hrával za Trenčín a Senici. Bývalý mládežnický reprezentant hrál také v Holandsku, Polsku a ve Španělsku. „Stejně jako u Vlasyie Sinyavskyiho byla jednání s Karvinou jasná a korektní,“ pochvaloval si Filip Zíka ze zastupující agentury GLOBAL SPORTS. „Pevně věřím, že Róbertovi se bude v Karviné dařit a všechny strany budou spokojené.“