Liga očima fanoušků: Penalta Slavie prostě byla! Plzeň štve dvojí metr

Slavii se stala věc, na kterou není příliš zvyklá - ztratila body. Její fanoušci si z toho ale nedělají hlavu a obhajují diskutovanou penaltu po faulu na Simu. Penalty se řešily i v zápase Sparty, Letenští ale nejvíc omílají další trenérskou výměnu. Jejich nový kouč Vrba mohl skončit v Baníku, jehož fandové litují, že se tak nestalo. Plzeňské příznivce štve dvojí metr sudích a fanoušci Bohemians kromě výhry zaujali i výdrží „ledoborců“ na štaflové tribuně. Jak viděli uplynulé kolo příznivci pěti ligových klubů?

SLAVIA PRAHA Penalta byla. Honzo Rezku, nebreč! Zajímavostí není nikdy dost. A v tomto ročníku ztráta bodu sešívaných je zajímavost dostatečná. Potřetí – a za třetí remízu. Na děsivém hřišti, ale s tím se musí počítat, liga se musí dohrát. Našim hráčům či trenérům nevyčítám vůbec nic. Hráli jsme svou hru a nepanikařili. Vím, že ztráta mrzí, ale věřím, že tyhle zkušenosti se zúročí. Hlavně jsme si vybrali kopec smůly, kterou již do konce ročníku v takové míře snad mít nebudeme. Je to drobné škobrtnutí. Slavia má dál průměr tři góly za zápas a blíží se k historickým rekordům. Samozřejmě zase nejvíc rezonuje penalta. Penalta, která prostě byla. Sima se snažil hrát a nepadal sám od sebe. Po tahání za dres byl nakonec nakopnut. Fanoušci jiných týmů začínají zpochybňovat každou „desítku“, kterou Slavia má, ale to k našemu ofenzivnímu stylu patří. Dostáváme se do míst, kde je vždy velký závar, a protivníci moc nevědí, co si počít. Ale to, že brečí nad penaltou i Jan Rezek, aktér penalty se Skotskem, je hodně úsměvné. Honzo, že bys nakonec za tu Slavii rád naskočil, co? David Ocetník. 42 let, AREA 114 Příbram - Slavia: Penalta pro hosty, Laňka nakopl Simu, který se pokoušel o nůžky SESTŘIH: Příbram - Slavia 3:3. Obří drama ve sněhu, v závěru srovnal Voltr!

VIKTORIA PLZEŇ Štve mě dvojí metr rozhodčího Přál jsem si pěkný fotbal – viděl jsem ho. Přál jsem si body pro Plzeň – nebylo mi přáno. Počasí takové, že bylo lepší, aby tam diváci nebyli. Přesto bylo vidět, že naše mládí za to umí vzít. V bráně nám prostě roste nová jednička, není co mu vytknout. I v poli velká snaha, tyč Buchy byla výstavní a ostatní se také neztratili. Co mě může štvát, je dvojí metr rozhodčího. Červená pro Kašu? V první chvíli jsem si myslel, že se sudí vrací a nechá hru plynout. Pokud dal červenou, měl ji určitě vytáhnout i na druhé straně, ta procházka Koscelníka po Limberského kotníku byla jasná. Jo, melte si, že za lorda Voldeberbra by to bylo obráceně, prostě není, nedá se nic dělat. Jedeme dál, hlavně ať se nám vyprázdní marodka, a bude líp. Nikdo není neomylný, jak nám teď předvedli slátanci. Pan Vrba šel k úhlavnímu nepříteli, kde se trenéři točí jako panáčci na orloji. No, snad bude mít větší trvanlivost než elektronika z Číny. Budu mu to přát. Čest královně Viktorce, celý COVID s celou vládou navždy pryč! Kovi, 52 let, podnikatel SESTŘIH: Plzeň - Liberec 0:2. Domácí hráli v deseti a přišli o tři body

SPARTA PRAHA Pane Kotale, díky! Jirkal mě šokoval Výměna trenéra Kotala za Vrbu? Rozhodnutí, kterému nerozumím, a už vůbec z něj nemám radost. Je totiž vidět, že ve Spartě něco nefunguje jako v organizaci. Kotal je trenér, který rád pracuje s mladými a rychlostními typy fotbalistů. Vrba s mladými moc nepočítá. Navíc údajně nebyl první variantou pro Rosu. Co z toho vychází? Že o sportovní stránce asi nerozhoduje jen sportovní ředitel. A nedej bože, aby bylo něco pravdy na tom, že si pár hráčů v čele s Dočkalem postaví hlavu, a trenér jde. V tomto kontextu mě doslova šokoval pan Jirkal vyjádřením, že Vrba musí hráče srovnat a donutit je běhat. To je, jako by šéf IT firmy musel přinutit zaměstnance, aby při programování ťukali do klávesnice. To už mi hlava nebere. A tak tu máme další veletoč. Nezbývá mi nic jiného než poděkovat trenérovi Kotalovi za vše, co pro Spartu udělal, a doufat, že se něco změní. Ale kolikrát jsem to během posledního období už psal. Každopádně výsledkově Vrba svůj vstup v Olomouci zvládl, i když první půle byla naprosto strašidelná. Michal Šedivý, 52 let, outdoor expert SESTŘIH: Olomouc - Sparta 2:3. Vrbův debut a velký obrat v bláznivém duelu

BANÍK OSTRAVA Chyba! Vrbu jsme měli získat my Když jsem viděl Vrbiče ve sparťanské bundě, tak kromě obrovského zklamání, které jen tak rychle nezmizí, mi projelo hlavou, jak je možné, že takového trenéra nemáme zpět v Baníku. Trenér s velkým T a mnoha úspěchy a trofejemi, který i v dokumentu Baník neřekne nic jiného než My, čekal na telefonát ze Slezské tři měsíce. Pochopil bych, kdybychom se po fotbalové stránce ubírali směrem, který si všichni přejeme. Pak by téma Vrba do Baníku nebylo na pořadu dne. Ale s naším herním projevem a aktuálně desátým místem v tabulce se divím, že trenér Vrba nemá na sobě bundu s logem našeho klubu. Bylo několik signálů v médiích i zákulisí, které jasně ukazovaly na to, kde Pavel Vrba chce trénovat a kam se chce vrátit. Jsem si jistý, že i mezi fanoušky by Pavlův návrat vyvolal euforii. Taková šance mít úspěšného, a hlavně našeho trenéra v klubu, se jen tak nenaskytne. Snad někdy v budoucnu. Za mě je tohle obrovská, možná jedna z největších chyb v novodobé historii Baníku. David Liveč. 39 let, vedoucí prodeje