Expert Jirkal: Vrba Spartu srovná, musí ji rozběhat. Spory vyvanou

Vráti Spartu před Slavii? Naučí Pražany ofenzivnímu fotbalu, jako to dokázal s omezenými prostředky v Plzni? Kolem nového trenéra Letenských Pavla Vrby leží po jeho inauguraci spousta otazníků. Miroslav Jirkal má však jasno. Je to trefa! „Očekávám, že tým srovná na hřišti. Spousta hráčů hraje na postech, které jim nesedí. Týmu chybí ochota běhat a kombinovat,“ říká trenér, jenž jako člen realizačního týmu Sparty pamatuje účasti v Lize mistrů.

Pavel Vrba ve Spartě. Je to dobré rozhodnutí ze strany klubu?

„Je to logická volba. Byl velký komfort mít Pavla Vrbu volného v republice, aby nikoho netrénoval. V našich podmínkách je to trenér pro top týmy. Sparta má v mých očích druhý nejlepší kádr v lize, jen je potřeba s ním udělat takové postavení a herní styl, aby to klapalo. V posledních týdnech tým spíš uvadal.“

Když se ale podíváme na jeho konec v Plzni a Ludogorci, zdálo se, že jeho vítězná aura vyprchala. Nyní jde do klubu, kde musí jenom vyhrávat. Není to riskantní tah?

„Musím oponovat tím, že nyní bude mít po ruce kvalitní materiál. Jako trenér potřebujete servis. A Pavel ho na Spartě bude mít v hráčích a klubu, který mu poskytne dostatek prostředků, aby se v týmu vytvořila konkurence a nikdo neměl nic jistého.“

Je pro něj aktuální kádr vhodný?

„Očekávám, že tým srovná na hřišti.