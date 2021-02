Potočný o Baníku: Psychicky jsem se vyždímal. Já a mistr světa? To ne

Roman Potočný oslavuje svou trefu do sítě Příbrami • Pavel Mazáč / Sport

Soužení v Baníku prozatím ukončil. Na tříměsíčním angažmá ve Zlíně si chce křídelník Roman Potočný (29) vyčistit hlavu a vrátit se do fazony, ve které válel v Liberci. „Všichni si mysleli, že přijdu a dám deset gólů,“ semlelo ho velké očekávání. V Baťově městě pod takovým tlakem nebude, každopádně se od něj čeká okamžitá pomoc v boji o záchranu.

Hned v sobotu půjde Roman Potočný v Brně do akce. Nejspíš jako člen základní sestavy. Stejně tak mladoboleslavský záložník Dominik Janošek, druhá čerstvá posila Fastavu. Oba hráče měl klub v merku delší dobu. Teď je získal aspoň na krátkodobé hostování. „Manažer říkal, že mi to pomůže,“ okomentoval Potočný v rozhovoru pro deník Sport dočasný odchod z Ostravy.

Věděl jste, že o vás Zlín stál párkrát už v minulosti?

„Po pravdě, ani ne. Manažer Jirka Müller mi o tom neříkal. Až v úterý mi to povídal pan Grygera.“ (generální manažer klubu)

Chtěl jste sám odejít z Baníku?

„Spíš s tím přišel můj manažer. Říkal, že mi to pomůže. Pak jsme se domluvili s vedením. Už jsem o tom přemýšlel před čtrnácti dny, ale to mě ještě Baník nechtěl pustit. Teď už se to vyvrbilo.“

Cítíte, že by vám změna mohla pomoct?

„Nebyl jsem spokojený se svým herním projevem. Doufám, že to teď bude lepší. Asi vidíte sám, že mi angažmá v Baníku zatím moc nesedlo. Jak mi to nešlo, dostal jsem se sám hlavou dolů. Psychicky jsem se vyždímal.“

Nepovídejte. Působíte na mě dojmem suveréna.

„To je zdání všech. (úsměv) Myslí si, že jsem sebevědomý mistr světa. Ale to není pravda. Určitě ne.“

Bylo to od začátku špatně?

„To ani ne. Až poslední dobou. Všichni si mysleli, že přijdu a dám deset gólů jako za půl sezony v Liberci. Dal jsem čtyři a na čtyři přihrál. Myslím, že na záložníka to není úplně špatný. Nevím, jestli to v týmu někdo má. Ale můj herní projev nebyl dobrý. Musím mít v pohodě hlavu.“

Budete ji mít ve Fastavu?

„Změnil jsem prostředí. Zlín je takový menší rodinný klub. Přivítání bylo příjemné. Myslím, že by mi to mohlo víc sedět. Jsem rád, že jsem udělal tento krok. Na ty tři měsíce jsem se ani nechtěl stěhovat. Mám to v dojezdové vzdálenosti. Samozřejmě že můžu zůstat i v hotelu. Ale když bude jeden trénink, budu jezdit do Ostravy.“

Máte v mužstvu kamarády?

„Hrával jsem s Vencou Procházkou. Stopera Petra Buchtu jsem potkal v Teplicích, když tam byl na zkoušce po konci v Brně. Všechny kluky jinak znám z ligy. Vzali mě super. První trénink měl tempo, náboj. Bylo to dobrý. Jsem spokojený.“

Nemáte obavy o udržení?

„Po dvou hodinách těžko můžu posoudit sílu mančaftu. (úsměv) Ale Zlín určitě nepatří tam, kde je. Určitě by se mohl pohybovat výš, někde kolem sedmého místa.“

Počítáte s letním návratem do Ostravy?

„Jsem hráčem Baníku a počítám s tím, že se vrátím. Neřekl jsem poslední slovo. Určitě budu Baník sledovat a fandit mu, aby šel nahoru a ještě atakoval pohárové příčky. V kabině je všechno v pohodě, dobré je i vedení. Celý klub je na neskutečné úrovni. Vše je totálně profesionální. Doufám, že se tam bude hrát Evropa. Teď jsem ale na hostování ve Zlíně a chci pomoct jemu.“