Dávejte červené, vyzývá Siegl sudí. Laňka? To byla zbabělost a zákeřnost

Ostré, až brutální zákroky hýbají FORTUNA:LIGOU. V každém kole jich je několik a arbitři i videorozhodčí se k nim stavějí přinejmenším rozdílně, nebo rovnou liknavě. Kromě jiných to vadí i bývalému kanonýrovi Horstu Sieglovi, jenž by byl pro přísné postihy. „Jsou to někdy zákroky na ukončení kariéry. Většina případů se dala rovnou trestat červenou kartou,“ míní Siegl ve shodě se závěrem komise rozhodčích, která posuzovala poslední incidenty. Pokud by došlo k nesprávnému vyloučení, mohlo by se podle čtyřnásobného krále ligových střelců postupovat jako v Anglii, kde byl omilostněn český záložník Tomáš Souček.