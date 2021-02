Z útočníka Kalabišky je střílející bek. Je to definitivní, tuší eso Slovácka

Už se smířil s tím, že dohraje kariéru v obraně. Trenérovi Martinovi Svědíkovi se tam Jan Kalabiška zamlouvá. „Už ví, co po něm chci. Jeho výkony teď mají dobrou křivku. Drží si stabilní výkonnost a proti Teplicím podal poněkolikáté velmi dobrý výkon. Dřív to byl hráč nahoru. Když se dostane do šance, projeví se v něm prvky útočníka. Má tu zkušenost a promění to,“ ocenil kouč.

Honzo, jak se rodila výhra nad Teplicemi?

„Měli jsme dobrý vstup. To jsme chtěli. Rychlý gól vždycky pomůže. Zvlášť na takovém terénu. Ale pak jsme se zbytečně zatáhli. Vedli jsme, mohli jsme si víc věřit a nahoře líp napadat. Neměli jsme pouštět Teplice tolik na naši polovinu. To bychom mohli do příště zlepšit. Hra asi nebyla taková, jak by chtěl trenér. Ale hlavní je vítězství.“

V čem je kouzlo Slovácka, které nedostává góly?

„Jak říká trenér, začíná to už od vrchu, od dobrého presinku. Když jsme hráli s Budějovicemi, moc nám nefungoval. To je pak pro obranu těžší. Docela jsem to pocítil, soupeř měl přečíslení. Proti Teplicím to nahoře fungovalo dobře. O to jsme to měli vzadu lehčí. Teď už by to chtělo tu čtvrtou příčku udržet. To by mohl být náš cíl. Udělali jsme si už nějaký náskok.“

Daly se zvládnout těžké podmínky?

„Čekal jsem to o hodně horší. Hřiště docela vydrželo, celý zápas. Na ty podmínky, kdy ještě během zápasu sněžilo, byl terén výborný. Ale byl to spíš boj. V prvním poločase jsem moc zimu necítil. Až ve druhém začalo trošku foukat, což bylo nepříjemné. V týdnu jsme museli jednou trénovat v hale. To nebylo úplně optimální, když nemáte vhodnou obuv.“

Gólový dloubáček jste měl v hlavě od začátku akce?

„Většinou se rozhoduju na poslední chvíli. Podle toho, jak si balon připravím. Chtěl jsem si to dát trošku kratší a vystřelit po zemi na zadní tyč. Možná jsem si to trošku ukopnul. Viděl jsem periferně, že gólman docela dobře vyběhl. Tohle zakončení dloubákem mi na tréninku docela vychází. I na Slovensku jsem takhle dal pár gólů. Když byl brankář takhle blízko, zvolil jsem tohle řešení. V zápase jsem se cítil dobře. Docela mi to sedlo.“

Už je z vás fakt obránce?

„Myslím, že je to definitivní. Trenér už mě do zálohy neposune. Jedině kdybych střídal na pár minut. Když budu hrát od začátku, tak obránce. Dá se říct, že už jsem se na ty posuny zvykl a sžil jsem se s tím. Dřív jsem měl problémy se zabíháním záložníků. Snad už je to celkem slušné.“