Provod zásobuje střelce Slavie. Králi asistencí pomohl přesun do středu

Má takovou explozivní sílu v nohách, že když kopne do míče, je to strašná šlupka. Lukáš Provod (24) ale není žádný střelec, je z něj paradoxně nejlepší nahrávač ligy. Mladý muž, který má všechno srovnané, rozmyšlené a k velké fotbalové kariéře stíhá studovat podnikovou ekonomiku na Západočeské univerzitě. „Je to jeden z našich nejdůležitějších hráčů,“ říká o něm kouč Slavie Jindřich Trpišovský.