Divoký první zápas za Zlín. Janošek: Věřil jsem, že sudí gól odvolá

Ukázal, že si s míčem rozumí. Když ho má na noze, ví si s ním rady. Nepanikaří. Pro Zlín bude Dominik Janošek nepochybně platnou posilou do nervózního zbytku sezony. Začal remízou na hřišti Zbrojovky, kde také působil. Šťastnou, neboť rival vstřelil na konci gól. Ten nakonec sudí Petr Hocek na pokyn VAR odvolal. „Bod bereme,“ ulevil si záložník Fastavu.

Víte, co se stalo v 88. minutě ve vápně?

„Zaplaťpánbůh, že ten gól rozhodčí odvolal. Měli jsme radost. Bod je náš. Já jsem předtím střídal a neviděl jsem, jestli to byl faul. Kluci v kabině říkali, že tam byl závar, několik soubojů za sebou.“

Dokázal jste se za tak krátkou dobu sžít s týmem?

„Měli jsme asi deset dní, abychom si na sebe zvykli. Takže úplně v pohodě. Hrálo se na těžkém terénu, byla to válka. Počítali jsme s tím. Taková je doba. Musíme s tím počítat. Nejdřív musíte balon zpracovat a až pak přemýšlet, co udělat. Bylo to o jednom gólu.“

Zlín kvůli covidu čtrnáct dní nehrál zápas. Bylo to znát?

„Bál jsem se toho, ale kondičně jsme byli dobře připraveni. Odmakali jsme to, co to šlo. Roman Potočný měl v prvním poločase šanci. V šatně pak říkal, že si to mohl dát na levačku. Ale v tu chvíli máte v hlavě, že je těžký terén a chcete rychle zakončit.“

Přesto měl soupeř k výhře blíž…

„Brno mělo závary, musím říct, že při nás stálo i štěstíčko. Oni toho měli víc, ale nevyužili to. Měl jsem velkou motivaci. Můj první zápas za nový tým a ještě proti Zbrojovce.“

Čekají vás dohrávky a vůbec nabitý program. Zvládnete ho?

„Těšíme se, že budeme hrát a nebudeme nějak tvrdě trénovat. Bylo to tak i minulou sezonu a šlo to v pohodě. Pro nás jen dobře, že se bude hrát středasobota. Trenér nás nabádá, ať se maximálně koncentrujeme na regeneraci.“