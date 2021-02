Neposedný střelec Karlsson rozděluje experty. Proč (ne)má bránit?

Arjen Robben a spousta dalších křídel by dostala kopřivku. Bránit? Nespletli jste si jméno? Já útočím! Podobně to vidí i David Moberg Karlsson. Měl by však podobná privilegia mít i švédský fofrník ve službách Sparty? Na vydařené utkání v Olomouci o víkendu navázal hattrickem do sítě Karviné. A Pavel Vrba mu na značnou část defenzivních nedostatků vystavil omluvenku. „Těžší soupeři by Spartu za tohle vytrestali,“ varuje Libor Sionko.