Musa, Kuchta a... Rondič! V Liberci roste další ranař, talent změnil přístup

O umu Petara Musy se vědělo. Chorvatský útočník kroutil v Liberci roční hostování, na jehož konci se vrátil do Slavie nabitý zkušenostmi z nejvyšší soutěže. Mise splněna. To příběh Jana Kuchty byl úplně odlišný. Jeden z nynějších tří králů ligových střelců (Kuchta, Sima, Juliš) přicházel na sever s dost pošramocenou pověstí. První půlrok, kdy hrál za Slovan v rámci hostování, nevyšel. Kouč Pavel Hoftych za něj ale strčil ruku do ohně.

Vedení klubu přesvědčil o investici, Slovan důrazného střelce ze Slavie koupil s možností zpětného odkupu po roce. Jak liberecký kouč sám říká, realizační štáb na Kuchtova slabá místa tlačil tak efektivně, že nakonec Pražané čekat nevydrželi. Během fantastického jara nasázel útočník, který začínal s fotbalem na Letné, šest branek a výrazně na sebe upozornil i pro tým velmi přínosným stylem hry. Za nemalou částku se stěhoval zpátky k Jindřichu Trpišovskému.

Jsme v současnosti a zdá se, že Liberec našel dalšího ranaře. Imad Rondič dorazil pod Ještěd (ze Slavie) minulou zimu. S klubem tehdy podepsal po přestupu dlouhodobý kontrakt, který ovšem podléhá doložkám o případném zpětném odkupu. Na první ligovou trefu si musel počkat, po usilovné práci však ukazuje perspektivu.

„Imad je trochu tvrdohlavý hráč, Trvalo dlouho, než byl schopen přijímat naše výtky,“ pousmál se Hoftych. Realizačnímu štábu vadilo hlavně sobecké řešení akcí, plus útočníka naopak vidí v jeho variabilitě: může naskočit na hrotu, pod ním a v případně potřeby také na křídle. „Je rychlý, ale zároveň i vytrvalostní běžec,“ poznamenal 53letý kouč, podle nějž udělal talentovaný Bosňan za poslední zápas velký pokrok. „Když se bude dál lepšit, čeká ho dobrá budoucnost.“

Jak se změnil přístup libereckého útočníka, díky čemuž dostává víc příležitostí a prosazuje se? Když Hoftych vedl Kuchtu, netajil se zapojováním tvrdších metod a pevnou rukou. Jenže na Rondiče bylo potřeba jít trochu jinak. „Je to důsledek cíleného tlaku a vysvětlování. V létě jsme uvažovali o hostování, bránil se, chtěl se porvat se situací. Šanci si vybojoval,“ vysvětloval trenér.

Plzeň - Liberec: Rondič po Peškově přihrávce trkl míč před Staňkem a otevřel skóre, 0:1

„Je svůj a je s ním hodně srandy, jde o dobrého kluka. Trochu jsme si vysvětlovali… Od mládí byl naučený hrát jako útočník spíš na sebe. Dávat góly, moc nepřihrávat,“ pokračoval Hoftych s dovětkem, že je Rondič v týmu populární. „Kluci ho mají rádi, spolupracuje s nimi dobře a oni mu to vracejí zase podporou. Srovnal se a ví, co po něm chceme.“

Když Slovan vyhraje a mladý Bosňan dá gól nebo nahrávku, kabina pouští čerstvě 22letému snajprovi song „Rondič on fire“. „Přejeme Imadovi, aby se vydal cestou Jana Kuchty a Petara Musy. Ať odvede služby pro Liberec a pak se dostane do vyšších pater,“ dodal kouč severočeského celku.

Služby začal sympatický čahoun odvádět už na podzim, během jara se přidala i čísla. V lize má zatím Rondič bilanci tří branek a dvou asistencí, trefil se i v prodloužení třetího kola MOL Cupu proti Viktorii Žižkov. Napodobí nakonec cestu dvou předchůdců, kteří mu vyznačili cestu?

Liberec - Mladá Boleslav: Rondič proměnil penaltu a pojistil výhru! 3:0