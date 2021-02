Union Berlín se těší na Musu: Vzrušující hráč. Nemá opci, ale...

Union Berlín zažívá dobrou druhou sezonu mezi německou elitou, po devatenácti kolech se vyhřívá poměrně nečekaně na osmém místě, prioritní cíl, kterým je záchrana, by měl bez potíží splnit. Do pohodových kulis celku z hlavního města Německa teď vysílá Slavia útočníka Petara Musu na zkušenou, aby se tu otrkal, zlepšil a načerpal herní praxi před mistrovstvím Evropy jednadvacítek, které ho čeká za Chorvatsko.

Český mistr pustil nadaného útočníka do Unionu na půlroční hostování bez opce, podle magazínu Kicker za to dostane 200 tisíc eur (5,2 milionu korun). „Hostování s opcí jsme automaticky zamítli. Pořád si myslíme, že Petar má velké schopnosti a budoucnost. Union má cíl, ke kterému má Petar pomoct. Garantují nám, že něco odehraje. V létě se nám vrátí,“ informoval po nedělní výhře nad Jabloncem slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Union opcí nedisponuje, úplně bez páky ale taky nebude. Na Musu má, jak potvrzují zdroje Sportu a jak píše například i Kicker, jakési předkupní právo. V praxi to znamená, že pokud dostane Slavia na chorvatského střelce nabídku, kterou hodlá akceptovat, Union má právo ji vidět a případně nabídku dorovnat. Pak by záleželo na hráči, jaký klub by si zvolil.

Musa si chtěl bundesligu vyzkoušet. Nemá špatnou výchozí pozici, Union počítá v útoku zraněné, dvaadvacetiletý Chorvat navíc díky své vyšší postavě nabízí kouči Ursi Fischerovi novou herní variantu. „Je to vzrušující hráč. Zaplnili jsme mezeru v útoku, adekvátně jsme obsadili důležitou pozici,“ pochvaloval si ředitel berlínského klubu Oliver Ruhnert.

Jaká je tedy situace v útoku Unionu? Musa přichází i proto, že Anthony Ujah v této sezoně ještě nehrál a čeká ho další operace kolena, Max Kruse se má po svalových problémech vrátit někdy v průběhu února, Joel Pohjanpalo se po zlomenině kotníku vrátil do hry teprve o víkendu. Dalšími konkurenty Musy budou Taiwo Awoniyi, Cedric Teuchert a Leon Dajaku, který přišel před čtrnácti dny na hostování z rezervy Bayernu.

Musa by mohl debutovat v sobotu proti Mainzu. „Chci co nejdříve hrát,“ podotkl. „Budu se snažit hrát co nejlépe jako ve Slavii. Chci pomoct klubu, aby měl co nejlepší umístění v tabulce. Rok ve Slavii pro mě byl nejlepší rok v kariéře, kluci jsou fakt skvělí, i když jsem nehrál, tak jsem se cítil fantasticky, protože je to výborná parta, kterou jsem v kariéře ještě nezažil. Jsou tady kvalitní hráči, i ti co nehrají v základní sestavě, mají velký potenciál. Honza Kuchta teď hraje skvěle, dává góly, má formu a přeji mu, ať mu to vydrží co nejdéle, jsme kamarádi,“ vzkázal Musa na slávistickém webu.