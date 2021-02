Černobílá hráz. Dynamo na jaře dostalo jediný gól, co stojí za pevnou obranou?

Co stojí za zpevněním obrany Dynama? • koláž iSport.cz

Jak že to u vypoceného grafu vysvětloval svéráz Ludva Hovorka v seriálovém Okresním přeboru? „Čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme.“ Pro fotbalové České Budějovice by se tahle poučka dala upravit takhle: čím méně gólů dostaneme, tím víc bodů máme. Parta trenéra Davida Horejše v šesti jarních zápasech inkasovala jen jednou, což z ní dělá zatím nejlépe bránící tým ligového roku. Pak je tu ještě oslnivá série 444 minut s nulou, nový klubový rekord Dynama. V zamčené části článku rozebírá důvody zpevnění obrany Jihočechů i Tomáš Sivok, co stojí za klubovou proměnou?