SESTŘIH: Jablonec - Boleslav 1:1. O dělbě bodů rozhodli Kratochvíl a Šimek

Fotbalisté Jablonce remizovali v předehrávce 20. kola FORTUNA:LIGY s Mladou Boleslaví 1:1. Utkání na těžkém terénu začali lépe hosté, které poslal hlavičkou do vedení prvním ligovým gólem David Šimek. Ještě do konce poločasu se prosadil Miloš Kratochvíl. Svěřenci Petra Rady byli ve zbytku zápasu aktivnější, ale na čtyři domácí ligová vítězství v řadě nedokázali navázat. Boleslav ani v devátém ligovém utkání po návratu trenéra Karla Jarolíma nevyhrála a na plný bodový zisk čeká 11 kol. Hosté zůstali na sestupové šestnácté pozici.

Jablonec kvůli špatnému terénu nehrál předchozí domácí ligový zápas se Slováckem ani pohárový duel s Líšní. Pracovníci severočeského klubu dokázali dát trávník do způsobilého stavu, byť byla hrací plocha velmi měkká a místy rozbahněná.

„Když jsem předevčírem hřiště viděl a prošlapoval ho, nevěřil jsem, že se bude hrát. Tekla z něj voda. Trošku nahrálo, že dva dny teď bylo relativně dobré počasí. Trávníkáři udělali strašný kus práce, byli na tom od rána do večera. Udělali z toho, co šlo. Víc pro to tady udělat nejde, Jablonec je nejvýše položeným týmem v lize,“ řekl při on-line tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada.

Zápas se měl hrát původně až od 18:00, vedení soutěže ale v minulém týdnu, kdy ještě panovaly silný mrazy, posunulo výkop o dvě hodiny dopředu. Kvůli opatřením proti koronaviru stále nemohou do hledišť diváci.

Do zápasu překvapivě vstoupili lépe hosté, kteří v minulém kole po inkasovaném gólu v 86. minutě remizovali s Plzní 2:2. Po čtvrthodině rozehrál bývalý jablonecký ofenzivní záložník Ladra přímý kop z levé strany a Šimek hlavičkou prodloužil míč do sítě. Třiadvacetiletý stoper si v 29. ligovém utkání kariéry připsal premiérový gól.

V 31. minutě podržel domácí brankář Hanuš, který vyrazil Dancákovu střelu. „Do utkání jsme vstoupili podle představ. Dostali jsme se do vedení, průběh byl pro nás příznivý. Za stavu 1:0 měl Dancák velmi dobrou příležitost na zvýšení, škoda, že se to nepovedlo,“ poznamenal Jarolím.

Jablonečtí v závěru poločasu přidali a aktivní byl především Kratochvíl. V 35. minutě ještě Diviše nepropálil, ale o dvě minuty později už v další šanci po Preislerově zaváhání zamířil přesně k zadní tyči. Záložník Severočechů odčinil neproměněnou penaltu z minulého kola v Ostravě a v jarní části nejvyšší soutěže skóroval už počtvrté. Kratochvíl mohl do přestávky dokonce otočit stav, ale v další šanci minul.

Oproti svižnému prvnímu poločasu s řadou možností po změně stran i vinou horšícího se terénu ubylo příležitostí. Čtvrt hodiny před koncem vypálil Takács a Jablonec zachránil Hanuš. Poté po kontaktu s Považancem spadl ve vápně střídající Dominik Mašek, ale rozhodčí Marek penaltu pro hosty neodpískal.

Souboj bývalých trenérů české reprezentace a někdejších spolupracovníků ve Slavii v roli asistentů mezi domácím Radou a hostujícím Jarolímem tak vítěze neměl. Mladoboleslavští remizovali potřetí za sebou.

„Série bez výhry není nic příjemného. Jestli na tom hledat něco pozitivního, tak že se herní projev po té krátké přípravě a po tom, co se mužstvo trošku pozměnilo, o poznání zlepšil. Jen potřebujeme to nejpodstatnější - dotáhnout to konečně někdy ke třem bodům,“ uvedl Jarolím.

„V druhém poločase jsme chtěli být aktivnější dopředu. To se prvních 25 minut potvrdilo, ale vyloženou šanci jsme si nevytvořili. Podržel nás Hanuš, který chytil Takácsovu střelu. Celkově asi bojovnému zápasu remíza odpovídá,“ dodal Rada.

Góly Domácí: 37. Kratochvíl Hosté: 16. D. Šimek Sestavy Domácí: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Krob – Považanec – Kratochvíl, V. Kubista, Schranz (73. Pleštil), Jovović (90+1. Podaný) – Doležal (C). Hosté: Jakub Diviš – Douděra, D. Šimek, Křapka (C), Preisler – Takács, Dancák – Malínský (67. Skalák), Ladra (73. Mašek), Zmrhal (90+3. Jakub Klíma) – Michal Škoda (67. Drchal). Náhradníci Domácí: Hrubý, Hübschman, Hrubý, Haitl, Podaný, Pleštil, Chramosta Hosté: Šeda, Klíma, Skalák, Mašek, Mašek, Pech, Drchal Karty Hosté: Malínský Rozhodčí Marek – Caletka, Antoníček. Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

Nejzajímavější momenty zápasu

