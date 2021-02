Fotbal na oraništi v Jablonci. Propadal jsem se i v teniskách, řekl Takács

Jaké to v náročných podmínkách na severu bylo?

„Hrálo se soubojově, navíc tam byl těžký terén, obě strany toho měly dost. Remíza nakonec zasloužená. Ze začátku jsme měli převahu, dali jsme gól, ale Jablonec vyrovnal a následně převzal iniciativu.“

Co je pro hráče na podobném terénu nejhorší?

„Jak je půda měkká. Základ tvoří spíš hlína, trávy je málo. Hodně se to boří, jde o takovou bažinu, bere vám to hodně sil. A míč po zemi úplně nejezdí.“

Váhal jste dlouho, jaké zvolit obutí?

„Řešil jsem to dost. Když jsem se šel na trávník podívat, propadal jsem se i v teniskách. Nakonec jsem zvolil lysokolíky a myslím, že stejně vybrala většina hráčů. Ale jak je plocha měkká, klouzal bych se asi s kteroukoliv obuví.“

Ani tentokrát se vám nepovedlo zlomit sérii, nyní již jedenácti zápasů v řadě bez výhry...

„Je to určitě nepříjemné, ale všichni cítíme, že se zvedáme. A že musíme pokračovat dál. Věřím, že se chytíme vítězstvím a bude to lepší, za výkony se určitě nemusíme stydět.“

Přes zimu se kádr hodně obměnil, není vytvoření automatismů a vzájemné poznání poslední věc, která k výhře zbývá?

„Nemyslím, že jsme odehráli špatné zápasy. Pokaždé jsme vypadli na deset minut a to nás stalo body. Možné samozřejmě je, že nám chybí trochu času, podle mě to přijde. Musíme pracovat pořád stejně a body přijdou. V kabině je jinak super parta, většina z nás se znala. Jsme dobří kamarádi, sedlo si to.“

Zraněný kotník i po zápase drží?

„Myslím, že jsem prošel zkouškou ohněm. Nic horšího už mě asi čekat nebude (směje se). Kotník vydržel, jsem stoprocentně v pořádku.“

Tomáš Ladra za Jablonec ještě na podzim hrál, vypsal do šatny odměnu za body?

„Měl sám určitě zvýšenou motivaci a myslím, že do kabiny slíbil i nějaké papání.“

