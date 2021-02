Jeřábek: Gól jsem neviděl, věnuju ho dědovi. Čihák? Nebyl to hezký pohled

19:50Na stará kolena si plní sny. Nejprve Jan Jeřábek postoupil s Pardubicemi do první ligy – a proti Baníku (3:2) v ní vstřelil svůj premiérový gól. V sedmatřiceti letech. Důchodcovskou slevu od pokladníka Martina Šejvla však nečeká, spíš přirážku. „Ještě jsem se neptal, nebudu si kazit víkend. Martin mi to v pondělí určitě spočítá,“ prohlásil s úsměvem kapitán rozjetého nováčka.

Co výhře 3:2 nad Baníkem říkáte?

„Mám velkou radost, že jsme to zvládli. Myslím si, že jsme byli celý zápas hladovější a pro vítězství jsme si šli. Sice jsme si to zase jako obvykle na konci zkomplikovali, ale podle mého jsme vyhráli zaslouženě.“

Jak jste nervózní konec zápasu prožíval?

„Bylo to hodně hektické. Nastoupali ve všech hráčích na vápno, štěstí bylo, že poslední dvě standardky nerozehráli dobře. Jednu nám hned odevzdali a druhou nás vlastně vyslali do brejku. Měli ve vzduchu velkou sílu, takže jsem byl rád, že rozhodčí už písknul konec.“

Co pro vás první ligová trefa znamená?

„Čekal jsem na to dlouho, už se mě na to lidi ptali. Svůj gól jsem sice ani neviděl, ale jsem rád, že to tam spadlo. Šli jsme do vedení, což nám dost pomohlo. Gól bych chtěl věnovat svému dědovi, který nás bohužel opustil.“

Stihl jste při hlavičce zamířit, nebo šlo jen o teč směrem na bránu?

„Prodlužoval jsem to, máme určené, kdo kam má chodit. Skončilo to nejlíp, jak mohlo.“

Čekali jste, že dokážete Baník zaskočit ze standardních situací? Konkrétně rohy byly vaše silná zbraň.

„To jsem úplně nepředpokládal, protože mají vysoké hráče, Stronati a Pokorný jsou dobří hlavičkáři. Ani se nám poslední dobou standardky moc nedařily. Je tedy skvělé, že jsme se po nich dvakrát prosadili. Říkali jsme si už na tréninku, že bychom z nich mohli konečně něco vytěžit.“

Překvapilo vás, že jste Baník dokázali přehrávat?

„Dobře jsme se v týdnu chystali, viděli jsme jejich zápasy. Věděli jsme, že se jim musíme vyrovnat hlavně v bojovnosti. Sbírali jsme druhé balony, čímž jsme se dostávali víc do hry a soupeře přehrávali.“

Co říkáte na výkon soupeřova brankáře Jana Laštůvky, který chytil minimálně tři jasné góly?

„Je to hodně zkušený gólman, už toho má spoustu odchytaného a Baníku výrazně pomohl nejen v zápase s námi. Třeba minule proti Jablonci chytil i penaltu, je to jejich persona.“

Hned dva spoluhráči – Cadu a Filip Čihák – opustili hřiště na nosítkách. Byl to tvrdý zápas?

„Obě zranění spíš vyplynula ze hry. Cadu špatně došlápl, už je dobrej. Ale z Čihiho jsem neměl úplně dobrý pocit, když jsem ho viděl. Chvíli jsem u něj stál, ale pak jsem šel radši stranou, protože chrčel, nebyl to hezký pohled. Naštěstí přišly zprávy z nemocnice, že je v pohodě, za což jsme rádi.“