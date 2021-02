Fungující tandemy, fičák od úvodu i skvělý Karabec. Co ukázala Sparta?

Do třetice to nejlepší? V případě Sparty to v sobotu rozhodně platilo. Pražané totiž od příchodu Pavla Vrby nabídli suverénně nejlepší představení. Na hřišti neškodného Zlína po dominantním výkonu a gólech Adama Karabce, Dávida Hancka a Libora Kozáka zvítězili 3:0. A upevnili si postavení na druhém místě tabulky. Projděte si, co všechno zápas přinesl.

Fičák. Tentokrát hned od úvodu

Byl to charakteristický rys pod novým trenérem. Prospané začátky zápasů. Spartu potkaly v Olomouci i doma s Karvinou, v obou případech inkasovala jako první. Ve Zlíně už nic takového nedopustila. Naopak. Od první minuty byla jasně lepší, v utkání dominovala, do poločasu vstřelila dva góly a prakticky rozhodla o svém triumfu. „Chytili jsme to od úplného začátku. Předtím jsme soupeře pouštěli do šancí a oni nás za to trestali. Tentokrát jsme měli lepší postavení v defenzivě, dařilo se nám využívat možnosti k protiútokům. Šancí jsme měli dost, což plynulo i z lepší organizace hry,“ vysvětlil Vrba.