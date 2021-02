SESTŘIH: Karviná - Liberec 1:1. Domácí čekají na výhru, Liberec je pátý

Fotbalisté Liberce remizovali ve 20. kole první ligy v Karviné 1:1. Hosty v 57. minutě poslal do vedení bosenský útočník Imad Rondič, ale už o tři minuty později vyrovnal Slovák Christián Herc. Liberec bodoval v lize ve čtvrtém utkání po sobě a je pátý. Naopak Slezané nevyhráli šest z posledních sedmi kol a zůstali na 11. pozici.

Knobloch, který v liberecké brance nahradil zraněného Nguyena, měl těžký úkol už v šesté minutě, kdy vyrazil pohotovou střelu Ostráka. Do poločasu ho ještě vyzkoušel z dálky Bartošák, ale to si gólman problémy způsobil sám, protože se mu nepříliš tvrdá střela odrazila od hrudi a míč zkrotil až na druhý pokus.

Na hrotu hostů dostal před nejlepším střelcem Rabušicem přednost Rondič, který rozhodl středeční dohrávku se Zlínem. První šanci měl ve 23. minutě, ale v tísni trefil jen boční síť. Liberec za celý poločas nenamířil mezi tyče ani jednou.

Hned po přestávce to změnil Sadílek. Po odraženém míči se ocitl až před brankářem, ale Bolek jeho střelu zblízka zblokoval. Hosté však pokračovali ve zvýšené aktivitě a v 57. minutě byli odměněni. Kolumbijec Mosquera poslal z křídla centr před branku a nabíhající Rondič ho usměrnil do sítě. Byl to jeho třetí gól v posledních čtyřech zápasech v lize.

Za tři minuty vypálil na druhé straně Herc a Knobloch na jeho střelu k tyči nedosáhl. Severočeši inkasovali v nejvyšší soutěži po třech zápasech. Liberec znovu mohl strhnout vedení na svou stranu, k vítězství měl blíž, ale své šance nevyužil. Při té největší Chalušovu střelu vykopl z prázdné branky Papadopulos.

Zápas tak skončil stejným výsledkem jako na podzim v Liberci, kde svěřenci trenéra Pavla Hoftycha přišli o výhru až v poslední minutě. V jarní části sezony prohrál Slovan jen jedno ze sedmi kol.

SESTŘIH: Karviná - Liberec 1:1. Severočeši neudrželi vedení Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 60. Herc Hosté: 57. Rondić Sestavy Domácí: Bolek – Jursa, Dramé, Šindelář, Mazáň – Herc, Smrž (62. Čmelík) – Tavares (80. Janečka), Ostrák (67. Mangabeira), Bartošák (67. Mikuš) – Papadopulos (C) (80. Haša). Hosté: Knobloch – Fukala, Jugas, Chaluš, Mikula (C) – Pourzitidis, M. Sadílek, Mara (65. Rabušic) – Pešek (78. Nečas), Rondić (82. Faško), Mosquera. Náhradníci Domácí: Ciupa, Hanousek, Haša, Čmelík, Mangabeira, Mikuš, Janečka Hosté: Hasalík, Michal, Rabušic, Cancola, Faško, Nečas, Šulc Karty Domácí: Bartošák Rozhodčí Hrubeš – Kotalík, Mikeska. Stadion Městský stadion Karviná, Karviná

Klíčové momenty utkání

Karviná - Liberec: Mosquera si přál penaltu, leč marně

Karviná - Liberec: Peškovu střelu jemně tečovali domácí na roh

Karviná - Liberec: Chalušovu jedovku zastavil na brankové čáře Papadopulos

Karviná - Liberec: Herc zatloukl míč přesně k levé tyči a srovnal na 1:1

Karviná - Liberec: Mosquera předložil míč Rondičovi, ten se zblízka nemýlil, 0:1

Karviná - Liberec: Bolek fantasticky zneškodnil tutovku Sadílkovi

Karviná - Liberec: Papadopulose v nebezpečné pozici zablokoval Chaluš

Karviná - Liberec: Papadopulose v nebezpečné pozici zablokoval Chaluš

Karviná - Liberec: Rondič zakončil svižnou akci hostí do boční sítě

Karviná - Liberec: Herc z dálky minul bránu