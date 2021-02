Hromada: Měl jsem faulovat, nechtěl jsem být za blbce. A stejně jsem...

Faul bez balonu...

„V té sekundě mi proběhly hlavou dvě možnosti – faulovat, nebo ho nechat. Zpětně si myslím, že jsem se rozhodnul špatně, měl jsem faulovat.“

Vážně? Zákrok zezadu, bez míče, hrozilo by vyloučení...

„Já nevím, jestli by mi rozhodčí mohl dát červenou, kolik hráčů ještě bylo za námi. Vyčítám si to, ale nechtěl jsem vypadat jako blbec, že protihráče podkopnu zezadu. Stejně tak ale vypadám kvůli té pokažené přihrávce předtím. Bylo to nesmyslná chyba, špatně jsem to Honzovi Bořilovi sklepnul. Mrzí mě to, je to škoda. Ztratili jsme kvůli tomu dva body.“

Mohl v tom hrát roli i těžký terén? Trenér Trpišovský o tom po zápase hodně mluvil, jak hráčům na změklých tréninkových plochách i při zápasech na takových trávnících ubývají rychleji síly.

„Je to pravda. Pro každého z nás je to v tomhle ročním období fakt náročné, terény jsou prostě takové... Pokud se netrénuje na umělce, jsme každý den na podobném trávníku jako teď v Teplicích. Bohužel je to realita, musíme se s tím vypořádat, pro oba týmy to bylo stejné. Dovedl bych si ale určitě představit, že budeme hrát i trénovat na lepších terénech.“ (smích)

Jak se na vašem výkonu projevilo celkem sedm změn v základní sestavě oproti předchozímu utkání s Leicesterem?

„Máme široký kádr a hráči, kteří dostali teď šanci, by měli být schopní nahradit ty, co hráli ve čtvrtek. Chvíli nám trvalo, než si to sedlo, znát to bylo hlavně v mezihře. Nechci se vymlouvat na terén, ale i kvůli tomu to nebylo jednoduché. Jestli to bylo více změnami... To je spíš otázka na trenéra, my jsme tu od toho, abychom dokázali hráče nahradit, vydat ze sebe maximum, sto procet. Dneska to ale bohužel nestačilo a vezeme si jen bod.“

Ztenčil se i váš náskok na Spartu na osm bodů, znervózňuje vás to?

„Snažíme se dívat jen na sebe a na naše zápasy, získávat body. Co se děje za námi samozřejmě sledujeme, vidíme, že Sparta má tři výhry pod trenérem Vrbou. Náskok je ale ještě dostatečný. Samozřejmě když budeme vyhrávat, na Spartu se ohlížet nemusíme. A kdyby nám někdo před sezonou řekl, že budeme mít po dvaceti kolech osm bodů náskok, tak to určitě bereme. I když se zmenšuje, je pořád dostatečný. Musíme se ale vyvarovat takových ztrát.“