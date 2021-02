Mareš obral Slavii: Pomohl mi terén. Cítím tlak, spoléhá se na mě

Jak cenná je pro vás remíza se Slavií?

„Je důležitá. V naší pozici je asi jedno, jestli hrajeme se Slavií nebo Karvinou. Musíme sbírat body. Víme, že Slavia je nejlepší mančaft v lize, mají ho dobře poskládaný, hrají fakt dobře. Ale soustředili jsme se na sebe, na svou hru. Myslím, že prvních pětadvacet minut se nám to docela dařilo, měli jsme i nějaké příležitosti. Měl jsem i jednu velkou šanci levou nohou, kdy jsem to absolutně netrefil. Pak jsem si balon špatně zpracoval při standardce. Trošku mě to mrzelo, cítil jsem, že jsme byli ve finální fázi lepší než Slavia. Pak jsme dostali náš typický gól, byla to škoda, ale museli jsme pokračovat v tom, co jsme dělali první poločas.“

Bylo těžké ve druhé půli nepodlehnout výsledku a nezačít divoce útočit?

„Samozřejmě někdy vás to láká, když vidíte, že byste mohl balon získat. Ale my jsme si řekli nějakou taktiku, trenér nám ji vtloukal do hlavy, v týdnu jsme ji cvičili. Chtěli jsme hrát zezadu, počkat si na šanci, ne nějak zběsile napadat. Věděli jsme, co chceme hrát. Slavia je silná na balonu, určitě jim ani terén nepomohl, spíš pomohl nám.“

Teplice - Slavia: Šok na Stínadlech. Mareš parádním průnikem srovnal, 1:1

Cítíte, že v boji o záchranu bude mužstvo na vaše góly spoléhat?

„Víme, kde se v tabulce nacházíme. Mužstvo na mě nějakým způsobem spoléhá. Přiznám se, že určitý tlak na sebe cítím. I proto si myslím, že jsem šance v prvním poločase mohl vyřešit líp, ale doufal jsem, že ještě jedna přijde. Jsem rád, že jsem po nějaké době dal gól. Musím říct, že v první fázi jsem tu situaci vyřešil dobře, ale pak jsem to chtěl dát na zadní tyč, ale skočilo mi to, takže mi i terén pomohl. Musíme hrát ale všichni za jednoho, abychom se zvedli.“

V týdnu se stal novým ředitelem klubu Rudolf Řepka. Řešili jste tuhle událost v kabině?

„Ne, ale vnímáme to, protože je to pro náš klub důležité. Doufám, že to bude k prospěchu věci, Ruda Řepka má velké jméno ve fotbale. Je to rodák z Teplic stejně jako já. Doufám, že se všichni zvedneme a budeme spolupracovat, aby to mělo pro Teplice význam.“