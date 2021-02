Sudí Proske odmítl nařčení Dreksy: VAR mi nesdělil, abych se šel podívat

Po zápase Olomouce s Brnem dorazil stoper Zbrojovky Pavel Dreksa na on-line tiskovou konferenci, kde mimo jiné prohlásil: „Nevím, jestli byla penalta na Ondru Vaňka, ale pan videorozhodčí řekl panu hlavnímu sudímu, ať se jde podívat na obrazovku. A rozhodčí nám řekl, že nepůjde, protože kluci už čekají a chtějí hrát,“ vykládal rozčilený kapitán Brna. Docela vážné obvinění.

Co se stalo? Běžela 69. minuta duelu na Andrově stadionu, olomoucký obránce Vít Beneš vypíchl míč brněnskému záložníkovi Ondřeji Vaňkovi, který pak upadl. Hlavní rozhodčí utkání Zbyněk Proske dával ihned rukou najevo, aby Vaněk vstal, že se o nedovolený zákrok nejednalo. Akce skončila rohovým kopem Zbrojovky, sudí u videa Ondřej Lerch situaci prozkoumal a po minutě mohla hra rohovým kopem pokračovat. Bylo to správné rozhodnutí, o penaltový zákrok nešlo.

V tento moment měl ale Proske podle Dreksy říct, že se na záznam podívat nepůjde. Reakce hlavního arbitra? „VAR mi nesdělil, abych se šel podívat na situaci na obrazovku. Jen proběhla kontrola herní situace VARem a popis herní situace z pohledu rozhodčího. Sdělil jsem hráčům, že probíhá kontrola VAR. Následně jsem dostal pokyn k navázání hry, a že se o přestupek nejednalo,“ řekl Sportu Proske.

Kategoricky vyloučil, že by měl říct, že se na opakované záběry nepůjde podívat, protože už hráči chtějí hrát. Komunikaci si bude moct případně komise rozhodčích zkontrolovat, pravidelně bývá zdokumentována.

Brno bylo frustrované, protože jediný gól, který rozhodl o jeho porážce, inkasovalo až v nastaveném čase. Olomoucký útočník Mojmír Chytil zakončil sólo kličkou brankáři Martinu Šustrovi a skóroval. Do úprku se dostal z hraniční situace. Video jeho postavení prozkoumalo, ale Chytil v ofsajdu nebyl. Verdikt byl správný.

„Nebaví mě to, co na to mám říct... Je to několikátý zápas po sobě, co nám VAR rozhodne utkání. Prý to ofsajd nebyl, ale jsou to takové nuance, rozhodující momenty, které jdou pokaždé na jednu stranu. Rozhodčí se vždycky může rozhodnout na jednu či druhou stanu, ale vždycky je to proti nám. Už je to ubíjející,“ posteskl si Dreksa. Před týdnem byl Brnu po zásahu videa dvě minuty před koncem sporně odebrán gól na 1:0 proti Zlínu.

SESTŘIH: Olomouc - Brno 1:0. Sigma rozhodla v nastavení a vyhrála po třech kolech

