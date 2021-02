Brno zkosil VAR: Vždy rozhodne proti. Musíme zapomenout, ví Dreksa

Velké zklamání, viďte?

„No nebaví mě to, co na to mám říct... Je to několikátý zápas po sobě, co nám VAR rozhodne utkání. Prý to ofsajd nebyl, ale jsou to takové nuance, rozhodující momenty, které jdou pokaždé na jednu stranu. Rozhodčí se vždycky může rozhodnout na jednu či druhou stanu, ale vždycky je to proti nám. Už je to ubíjející. Když chodíte každý den do práce a šéf vás tepe, chodí se tam blbě. Tak nějak se cítím...“

Směrem k olomoucké lavičce jste při zkoumání klíčového okamžiku vykládal něco o pravítku. O co šlo?

„Dělal jsem si z toho srandu, že když tam na záběr rozhodčí přiloží pravítko, může to rozhodnout jakkoli. Jinak já o tom neměl absolutně žádné ponětí, šel jsem do hlavičkového souboje, neviděl jsem tam za sebe. Ještě jsem neviděl ani záznam, ale asi na to nebudu koukat. Chyba byla však asi v tom, že jsem měl vyhrát souboj s Hubníkem.“

Je VAR v kabině téma?

„Snažíme se VARem nezabývat. Nevím, jestli byla penalta na Ondru Vaňka, ale pan videorozhodčí řekl panu hlavnímu sudímu, ať se jde podívat na obrazovku. A rozhodčí nám řekl, že se nepůjde podívat, protože kluci už čekají a chtějí hrát... To je jedno, musíme na to zapomenout.“

Přitom jste neodehráli vůbec špatný zápas, že?

„Můžete o nás psát, že jsme loseři, ale tento tým má obrovské srdce. Ještě to ukážeme. Poslední dobou býváme více než rovnocenným soupeřem. Vypadali jsme dobře, byli jsme sebevědomí, silní. Měli jsme tam dvě, tři dobré šance, hlavičku, střelu. Sigma pak trochu změnila rozestavení a už jsme se tam těžko dostávali. Měli jen tu poslední šanci. Škoda, ale furt jsme ve hře a kol čeká ještě hodně. Náš týmový výkon jde jednoznačně nahoru, to nastavení mě těší.“

Olomouc - Brno: Mojmír Chytil v nastaveném čase zakončil samostatný únik, VAR jeho gól stvrdil, 1:0

Pomáhají i taktické šachy v průběhu duelů, kdy přecházíte na jiný systém?

„Jo. Trenér se to snaží takhle měnit, mást soupeře, reagovat na vývoj. Až z toho vytěžíme ještě víc bodů, budeme ještě úspěšnější.“

Jak nepříjemné je pro stopera, že jste měl za sebou ve třetím zápase v řadě jiného brankáře?

„Je to nepříjemné, ale musím teď zaklepat, že naše situace není tak hrozná. Na podzim jsme měli kolikrát třeba devět lidí pryč kvůli covidu, takže jsme zvyklí na úplně jiný extrém. Dá se to. Navíc je to pro všechny stejné. Akorát doufám, že se covid zase v šatně nerozjede, většina má už tři měsíce imunity za sebou.“