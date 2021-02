ANKETA: Je Sparta zpět ve hře o titul? Experti na vážkách. Stát se může vše

Ta otázka začíná vyvstávat na povrch. Sparta po posledním víkendu ztrácí na lídra FORTUNA:LIGY Slavii už „jen“ osm bodů. Je tak znovu otevřený boj o titul? Co bude rozhodovat? Deník Sport oslovil experty a osobnosti, jejichž minulost je spojená právě s pražskými „S“. Jak to vidí?

Co bude rozhodovat? „Na rozdíl od jiných jsem věděl, že se Sparta s Vrbou chytí. Je takový, má i kliku, což k tomu patří. Najeli na vlnu, začalo je to bavit, ale těžší zápasy přijdou, teprve se uvidí. U Slavie bude hodně důležitý způsob, jakým to ve čtvrtek v Leicesteru odehrají, to bude pro jejich psychiku hodně důležité. Nemusí nutně postoupit, ale pokud se jim to povede, bude to pro ně samozřejmě lepší. Budou se moci těšit na dalšího atraktivního soupeře.“

Je Sparta zpět ve hře o titul? „Teoreticky jo, ale teprve teď přijde důležitá část sezony. Slavia hraje dva poháry a nemá optimální los, navíc přijde derby – a to se hraje na Slavii. Zamotat se to ještě může, ale jsem přesvědčený, že to bez problémů uhraje. Terény budou za dva tři týdny lepší, Slavia na ně měla teď dvakrát smůlu. Ale všem bych doporučil, aby se podívali, na čem jsme hráli my. Tam jste zelenou barvu nenašli a taky jsme hráli fotbal. A ne špatně. A co má říkat takový Jablonec.“

Tomáš Sivok, bývalý hráč Sparty

Je Sparta zpět ve hře o titul?

„Hrozně bych si to přál, ale moc tomu nevěřím. Trenér Vrba je dobrý, tým zvednul a ještě s ním může něco udělat, ale osm bodů je pro Slavii dostatečně velký náskok. O titul bude Sparta hrát až příští sezonu. Teď je do konce zápasů ještě dost, ale to by musela udělat šňůru včetně vzájemného utkání, které se hraje na Slavii. A na tu by navíc musela sednout deka. Teď sice dvakrát ztratila, jenže na terénech, které jsou totální katastrofa. Na tom by se zápasy hrát neměly.“

Co bude rozhodovat?

„Psychika. Když jsem se do Sparty vracel z Udine, ztráceli jsme na Slavii pět bodů. Řekli jsme si, že to otočíme, povedlo se – a pak jsme to stejně ještě dokázali ztratit. V utkání s Brnem byl vyloučen Tomáš Řepka, což nás semlelo. Když nebyl na hřišti, začali jsme o sobě pochybovat. Jenže Slavia je mentálně tak nastavená, že si titul nenechá utéct. Ne s hrou, kádrem a nároky, které trenér Trpišovský má. Byla by to obrovská senzace, jeden z největších obratů v historii.“