Nezvyk v Plzni: ticho z křídel. Někdejší pýcha teď sráží sílu Viktorie

Co se děje se Zdeňkem Ondráškem? • Pavel Mazáč (Sport)

Křídelním hráčům Viktorie Plzeň chybí produktivita, kterou do týmu v minulosti přinášeli hráči jako Milan Petržela nebo Václav Pilař • Koláž iSport.cz

Abnormální kvalita v křídelních prostorech. O tu se v úspěšných letech mohla Plzeň vždy opřít. Uctívala symboly typu Milana Petržely nebo Václava Pilaře. Kreativní, technicky vytříbení a vysoce produktivní borci byli vždy pevnou součástí viktoriánského vojska. Časy se ale mění. V aktuálním ročníku jsou právě neefektivní křídla jednou z příčin nejhorší sezony za uplynulou dekádu. „Potřebujeme od vás čísla,“ vzkazuje do kabiny Adrian Guľa. Poslední duely naznačují, že trenérův rozkaz si minimálně jeden hráč bere trochu k srdci.

Do zápasu v Mladé Boleslavi vykázal Joel Kayamba ve třinácti sezonních duelech jen dvě asistence. Naprosto nedostatečnou bilanci konžského křídelníka zvýrazňovalo pouhých sedm přihrávek do gólových šancí, v ligovém měřítku zcela podprůměrný statistický údaj.

Adriel Ba Loua měl výborný vstup do ročníku, ale pak se odmlčel. Jan Kopic na podzim zazářil třemi body v Ďolíčku, v dalších devíti duelech už přidal pouze jeden gól. Další lajnaři? Ondřej Mihálik v sezoně ještě nebodoval, zimní posila Šimon Falta na první zápis do statistik také čeká.

„Z křídelních prostorů potřebujeme čísla, gólovost a finální přihrávky. Kluci na tom pracují, vnímám výkonnostní změnu, ovšem nikoliv bodovou, což je v našem způsobu hry nesmírně podstatná věc. Jejich produktivita musí být výraznější,“ pravil Adrian Guľa po nedávné porážce 0:2 s Libercem.

Na dietní příspěvky křídelních hráčů nejsou v Plzni zvyklí. V novodobé éře západočeského klubu vždy platilo, že křídla si uměla na hřišti vždy poradit. Byla produktivní, explozivní v průchodu obranou soupeře, často gólová, v kritických chvílích zápasu odvážná a vynalézavá.

Zásadní práce leží na Kayambovi

Ve svých nejlepších sezonách se Milan Petržela vždy dostal přes metu deseti bodů, atakoval hranici (někdy i přelezl) třiceti přihrávek do gólové šance. Václava Pilaře poslala do bundesligového Wolfsburgu sezona se sedmi góly a pěti asistencemi.

Jeho úkoly časem převzal Jan Kopic, mistrovský ročník 2017/18 zakončil se šesti brankami a jedenácti přihrávkami, v bodování soutěže skončil druhý za spoluhráčem Michaelem Krmenčíkem. Velmi dobré úseky zažili v Plzni třeba Jan Kovařík, Martin Fillo i Martin Zeman. I oni svého času patřili mezi důležité postavy týmu a z křídel tvrdili muziku.

Podpora ze stran se nyní Guľově armádě nedostává. Na umírněnou pochvalu je pouze Adriel Ba Loua (3+4) patřící do elitní trojky hráčů, kteří produkují nejvíce pasů do gólových příležitostí. Jenže bourák z Pobřeží slonoviny je zaparkovaný na marodce, do zápasů teď nemůže. Stejně jako Jan Kopic po podzimní operaci kolenních vazů.

I proto přišel v zimě olomoucký Falta, jenže ten se potřebuje s mužstvem víc provázat, pochopit herní scénáře. A tak zásadní práce leží na Joelu Kayambovi. Ještě před dvěma týdny se dalo s úspěchem tvrdit, že prožívá katastrofální sezonu. Naštěstí pro Plzeň – a také Guľu – mírně ožívá. V Mladé Boleslavi náramně posadil míč na hlavu Lukáše Matějky a výrazně tak přispěl ke konečné plichtě 2:2. V neděli v lize proti Bohemians dokonce skóroval, po roce a půl…

„Na gól jsem čekal opravdu dlouho, takže musím říct, že jsem opravdu rád, že to tam konečně padlo. Měl jsem ze sebe dobrý pocit už na tréninku,“ culil se.

Od křídel potřebuje Viktoria stabilitu, dlouhodobě vykázanou produktivitu jako ve zlatých časech od Petržely a Pilaře. Nikoliv jednozápasovou nárazovost. Není náhodou, že Plzeň ztratila kontakt s vrškem tabulky během desetizápasové série (od Olomouce po Příbram), kdy lajnoví hráči bodovali pouze při sedmigólové nadílce do sítě Teplic…

KŘÍDLA VIKTORIE V SEZONĚ JOEL KAYAMBA (28) zápasy: 5

minuty: 800

góly: 1

asistence: 3

přihrávky: 8 (93. místo, do gólové šance v lize) ADRIEL BA LOUA (24) zápasy: 18

minuty: 1072

góly: 3

asistence: 4

přihrávky: 26 (3. místo do gólové šance v lize) JAN KOPIC (30) zápasy: 10

minuty: 736

góly: 2

asistence: 2

přihrávky: 18 (13. místo do gólové šance v lize) ŠIMON FALTA (27) zápasy: 6

minuty: 531

góly: 0

asistence: 0

přihrávky: 6 (11 v Olomouci, do gólové šance 15. místo v lize) ONDŘEJ MIHÁLIK (23) zápasy: 9

minuty: 261

góly: 0

asistence: 0

přihrávky: 1 (300. místo do gólové šance v lize)

