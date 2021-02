Tři měsíce bez výhry. Jarolím je v Boleslavi frustrovaný, ale nepanikaří

Ambice Mladé Boleslavi leží úplně jinde, než je převalování se na hraně pádu do druhé ligy. V zimě řádně vytuněný kádr by měl co nejrychleji vyvést Středočechy ze sestupové pozice, na které momentálně uvázli. Jenže vyhlížený odpich nepřichází. Tým z města škodovek je bez výhry už jedenáct zápasů, naposledy porazil 21. listopadu doma Pardubice.

Tehdy byl na lavičce ještě trenér Jozef Weber, po následných dvou porážkách však skončil. Nahradil ho protřelý bard Karel Jarolím, jenže výsledkový efekt zatím chybí. „Jsem z toho frustrovaný,“ ulevil si Jarolím po nedávné remíze 2:2 s Plzní. Proti Viktorii nehráli Středočeši špatně, vedli, ale výhru neudrželi. Velmi podobný scénář se odehrál i v dosud posledním utkání v Jablonci. Solidní výkon, vedení a nakonec plichta 1:1.

Jarolím po návratu do Boleslavi neslyšel v kabině vítězný pokřik v devíti zápasech ani jednou, série týmu je ještě o dva duely delší. A platí za klubový rekord. Středočeši na povalení soupeře v historii samostatné ligy čekali maximálně deset utkání, a to hned ve první sezoně mezi elitou (2004/05). „Když jsme padali s Duklou, zažil jsem něco podobného,“ vybavil si krajní univerzál David Douděra.

Boleslavští galacticos. Restartují Skalák a Zmrhal své kariéry?

Skepsi však nepropadá. „Je to složité. Nicméně když budu mluvit sám za sebe, bylo to těžké jen do prosince. Od doby, kdy jsme se začali pod novým trenérem připravovat na jaro, cítím, že se vše zvedá. I psychicky. To, že zatím takové výsledky nemáme, mou psychiku nenarušuje. Cítím se skvěle. Myslím, že podobně je na tom celý tým, pod novým koučem to funguje. Podle mě je jen otázkou času, kdy výsledky přijdou. To, že jsme v novém roce ještě nevyhráli, vůbec neodpovídá hře. Máme i smůlu,“ probral se Douděra aktuální situací mužstva.

V kádru rozpoutalo klubové vedení v zimním přestupovém období uragán, devět hráčů zmizelo, deset jich přišlo. Na výpomoc si přitom Boleslav nepořídila žádné třasořitky. Dorazili borci se zajímavým životopisem z předních českých klubů či ciziny jako Jaromír Zmrhal, Tomáš Malínský, Jiří Skalák, Radim Řezník nebo Ladislav Takács.

„Myslím, že přínos je znát hned. Samozřejmě nějaké kombinace nebo řešení ve finální fázi ještě trochu haprují, ale chybí nám už jen málo. Doufám, že to brzy protrhneme a uděláme nějakou velkou sérii. Vůbec se o to nebojím. Kvalita se zvedla, na trénincích je konkurence lepší, je to znát,“ podotkl Douděra.

V napěchovaném spodku tabulky by se Jarolímovu sboru jednorázový tříbodový zisk už hodil. Nikdo ze soupeřů není na odpis, všichni urputně vzdorují. Středočeši potřebují kvalitu ze soupisky prodat na hřišti. Dnes se o průlom pokusí v dohrávce ve Zlíně.