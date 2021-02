Kopic po operaci pracuje na návratu: Musím vydržet posledních pár týdnů

Kopic kvůli zranění vynechal už dvanáct zápasů, Plzeň by jeho ofenzivní schopnosti a produktivitu, kterou vykazoval v předešlých sezonách, moc potřebovala. Jeho rehabilitace postupuje velmi dobře a blíží se chvíle, kdy se zapojí do tréninku s mužstvem.

„Jsem dva a půl měsíce po operaci, takže hlavně běhám. Můžu dělat víceméně všechno, akorát jsem ještě nebyl na hřišti s míčem. Cítím se dobře. Teď bude záležet na tom koleni, jestli mi dovolí, abych se začal chystat s týmem,“ pověděl ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. „Musím to zaklepat, ale vše jde podle plánu. Jsem v zátěži, posiluji, dělám dřepy, běhám a koleno neotýká, nebolí. Zatím to vypadá hodně dobře,“ hodnotil pozitivně.

Kopic si podobné zranění prožívá poprvé. „Už na hřišti jsem poznal, že to asi nebude jenom na týden. Byla to bolest, kterou jsem ještě necítil. Ten večer jsem šel ještě na rezonanci, kdy mě potěšila alespoň zpráva, že jde pouze o postranní vaz a všechno okolo bylo v pořádku (menisky, křížový vaz, ...),“ dodala plzeňská desítka.

Plzeň na slabou produktivitu křídel hodně trpí, momentálně se na stranách hřiště točí Šimon Falta, Adriel Ba Loua, Joel Kayamba a Ondřej Mihálik. Brzy by je mohl doplnit i zkušený český reprezentant.

„Fyzioterapeuti mě radši brzdí, já se cítím dobře, chtěl bych zkusit už alespoň přihrávková cvičení, ale radši jsme si řekli, že ještě týden budu nabírat sílu a stabilitu do kolena. Pak začnu trénovat s týmem a bude záležet na tom, jestli mě koleno bude nějak bolet,“ řekl Kopic.

Snaží se dělat vše pro to, aby návrat na hřiště proběhl bez dalších komplikací. „Věřím, že bych do toho mohl brzy naskočit, takže to teď nechci nějak uspěchat. Když už jsem podstoupil celou rehabilitaci, tak musím vydržet posledních pár týdnů a budu zpátky,“ dodal.

Plzeň čeká v sobotu utkání v Brně, zápas včetně klíčových momentů sledujte od 18.30 na iSport.cz ONLINE.

