Tabulku vede Slavia, ale... Pardubice jasně kralují lize v jiné statistice

Tabulku vede s převahou Slavia, velký kredit zaslouží určitě i třetí Slovácko. Ale v kategorii cena/výkon patří primát jasně Pardubicím. Po dvaceti kolech mají stejně bodů jako ambiciózní Plzeň a drží báječnou sedmou příčku. To vše při pasivním skóre 20:24, které na první pohled naznačuje, že Východočeši jsou mimořádně efektivní. Což je skutečně pravda, každý vstřelený gól jim zatím vynesl 1,55 bodu, to je mezi osmnácti týmy FORTUNA:LIGY zdaleka nejvyšší cifra.

TÝMY F:L PODLE BODŮ NA VSTŘELENÝ GÓL 1,550 Pardubice

1,208 České Budějovice

1,178 Liberec

1,160 Baník

1,100 Zlín

1,045 Bohemians

1,041 Karviná

1,034 Olomouc

1,028 Jablonec

1,025 Slovácko

1,023 Sparta

0,947 Teplice

0,923 Opava

0,896 Slavia

0,875 Brno

0,837 Plzeň

0,750 Příbram

0,590 Mladá Boleslav

Druhé jsou s uctivým odstupem České Budějovice (1,20). Jen pro zajímavost – lídr Slavia má zatím 0,89 bodu za branku a vůbec nejhůř je na tom Mladá Boleslav (0,59). „Efektivita je samozřejmě hodně důležitá, ale záleží také na konkrétním zápasu. Například s Baníkem pro nás výsledek mohl vypadat mnohem lépe, ale vychytal nás Laštůvka,“ připomíná pardubický trenér Jiří Krejčí sobotní výhru nad Baníkem (3:2).

Souvisí s tím nicméně další statistická anomálie, či minimálně zajímavost. Pokud Pardubice vstřelí branku, bodují. V lize to zatím neplatilo pouze jednou, při podzimní prohře 1:4 v Mladé Boleslavi, kam však přijeli hosté s notně oslabeným mužstvem. To zaslouží respekt.

„Jako nováček dobře víme, jak důležité je vstřelit první gól. A hloupé nedostávat. Z toho zatím vycházíme,“ říká věcně zkušený Krejčí.

Byť mezi elitu dovedl tým s minimem prvoligových zkušeností, prezentují se Pardubice kultivovaným a účinným fotbalem, umějí zápas dovést, kam potřebují, a relativně v pohodě jej kontrolovat.

Zejména tedy ve vršovickém azylu, kde Jan Jeřábek a spol. obrali o body i obhájce titulu a prohráli zatím pouze s Českými Budějovicemi. Navzdory skoku o soutěž výš valí stále po stejné koleji. A prakticky se stejným týmem.

„Noví jsou jen Surzyn, který loni skoro nehrál, a Kostka,“ souhlasí Krejčí, který si na koncepční práci zakládá. „Máme pár hráčů, kteří hrají delší dobu pospolu, stavíme to na týmovém projevu a poctivosti,“ doplňuje. Pardubice tak i v novém roce jedou nad plán, nezpomalují.

Za málo peněz odvádějí hodně muziky, co by za jejich výkony a výsledky některé tradiční značky tuzemského fotbalu daly. Konsorcium hlavních akcionářů v čele s Vladimírem Pitterem může být zatím spokojeno. „Majitelům to dělá dobře, ale že by nás přehnaně chválili, to si nemyslím,“ culí se Krejčí. „Ale v koutku duše jsou snad rádi.“