SESTŘIH: Opava – Jablonec 0:1. Výhru po měsíci trefil Doležal, v akci i VAR

Oběma týmům se do zahajovací jedenáctky vrátili kapitáni. V domácí sestavě nechyběl uzdravený Žídek, v hostující pak Hübschman. Opavští začali aktivně. Byl to právě kapitán Žídek, který se v úvodu dostal do zakončení, ale jablonecký gólman Hanuš míč po jeho střele chytil.

V 18. minutě po standardce Nešického číhali na zadní tyč Žídek s Březinou, ani jeden z nich ovšem na balon nedosáhl. V závěru vyrovnané první půle zahrozili i hosté. Hübschman nezakončoval z jednoduché pozice, ale balon po jeho střele skončil jen těsně nad břevnem.

Krátce po změně stran mohli otevřít skóre domácí. K odraženému míči se dostal záložník Hellebrand, ovšem jeho prudkou ránu zblokovala jablonecká obrana.

Za chvíli udeřili na druhé straně Severočeši. V 51. minutě Podaný našel přesným centrem Doležala, kterému nechal spoustu prostoru Žídek, a jablonecký útočník hlavičkoval přesně k tyči. Připsal si první gól v jarní části sezony.

Opavští krátce nato mohli srovnat. Míč po ráně od Smoly dorazil do prázdné brány střídající Dedič, jenže byl v ofsajdu a gól tak neplatil. Na druhé straně Fendrich zlikvidoval ránu Pleštila z ostrého úhlu.

Slezanům zřejmě nebylo souzeno skórovat. Po centru Kanii se v 73. minutě ke gólové hlavičce probil Smola, míč ještě před brankovou čárou dorazil do sítě Nešický, jenže z ofsajdové pozice. Jablonečtí už těsný náskok. Opava doma v lize popáté za sebou neskórovala.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 51. Doležal Sestavy Domácí: Fendrich – Březina (46. Kania), Kulhánek, Didiba – Mondek (83. Hrabina), Nešický, Tiéhi, Hellebrand (63. Jan Řezníček), Žídek (C) – Smola, Rataj (46. Dedič). Hosté: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Pleštil (76. Haitl), Považanec, Hübschman (C), Kratochvíl, Podaný (69. R. Hrubý) – Doležal (83. Schranz). Náhradníci Domácí: Digaňa, Večerka, Řezníček, Hrabina, Schaffartzik, Kania, Dedič Hosté: Hrubý, Vajner, Štěpánek, Hrubý, Chramosta, Schranz, Haitl Karty Domácí: Tiéhi, Didiba Hosté: Podaný, Krob Rozhodčí Machálek – Horák, Lakomý Stadion Stadion v Městských sadech, Opava

