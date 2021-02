Páník: Potočný je emoční hráč, takové mám rád. S želvami nic nevyhrajete

Řev manažera Ladislava Mináře a naříkání brankáře Aleše Mandouse nad olomouckou nemohoucností byly slyšet po celém Andrově stadionu. Divíte se? Není čemu. Marná Sigma nabídla Zlínu lacinou penaltu, sama si šance nevytvořila, a tak prohrála 0:1. Hanáci opět zapadli do šedivého průměru, naopak Fastav se díky druhé výhře v řadě vyškrábal z bahna do pohodové zóny. „Obrovsky důležité body,“ pochvaloval si trenér vítězů Bohumil Páník.

Jak zápas hodnotíte?

„Sigma hrála kombinačně, chtěla dělat hodně postupných útoků. Takhle jsme ji moc neviděli hrát, v tom nás překvapila. Asi to bylo zařazením Housky, ale naše obrana se s tím vyrovnala. Byli jsme výborní v soubojích i ve druhých míčích. Byl to obrovsky týmový výkon, vše jsme vyblokovali, dovedlo nás to ke třem bodům.“

Seděla vám hra na brejky, když jste se rychle dostali do vedení?

„Typologie našich hráčů taková je. Olomouc chce držet balon, my jsme měli nahoře hráče, kteří to rozbíhali.“

Jak se vám zatím líbí Roman Potočný?

„Roman je týmový hráč, dovede se dostat do herní euforie celou svou osobností. Takové emoční hráče mám rád, ne leklé ryby. Vítězí se s vlky, ne s želvami. Roman sedí do našeho stylu hry, proměnil obrovsky důležitou penaltu. Přeju mu to, věřím, že i on je spokojený.“

Sigma se dostala do šancí jen Hubníkem po standardkách, pochválíte defenzivu?

„Měli jsme obrovsky aktivní obranu, v tom to bylo. Nečekali jsme na to, co nám spadne na hlavu. Byli jsme agresivní ve vystupování a vyrážení balonů, spoustu míčů nám uhrála i středová dvojice doplňovaná Janetzkým.“

Jak to vypadá s Tomášem Poznarem, který musel střídat?

„Zatím žádné informace nemám.“

Co tři body ve vaší situaci znamenají?

„Jsou obrovsky důležité pro hlavy hráčů. Zvládli jsme velmi těžké utkání před čtyřmi dny a teď na to navázali. Máme tři body do tabulky pravdy, to jsou ty rozdílové věci, které sledujeme. Díváme se za nás, abychom se dostali do dobrého odstupu a nebyli nervózní.“