Tvrdík: Na léto už máme nabídky na Simu. Řešili jsme prodej Stancia

Slavia v úvodu sezony nezvládla boj o Ligu mistrů s dánským Midtjyllandem. Všechno si ale vynahradila v Evropské lize a aktuální úspěch s Leicesterem jí pomohl i finančně.

„Postupem přes Leicester jsme se dostali zhruba na 360 milionů korun. Základní skupina Ligy mistrů by byla o 100 milionů víc. Ale z pohledu celkové atmosféry, koeficientu nebo toho, jak můžeme ukazovat naše hráče, jsme spokojení. V Lize mistrů bychom takových úspěchů třeba nedosáhli,“ podotkl Tvrdík.

Další finance mohou do klubu přitéct z prodeje hráčů. Souček s Coufalem se ve West Hamu zabydleli a dělají Pražanům dobrou reklamu. Britský deník The Sun napsal, že do Abdallaha Simy by se vyplatilo investovat dokonce i 50 milionů liber (více než 1,5 miliardy korun).

„V zimě jsme na něj měli nabídku 10 milionů euro z předního klubu Premier League. Ale neprodali bychom ho ani za dvacet. Teď už víme o nabídkách na léto, které se pohybují mezi 20 až 25 miliony. Samozřejmě těžko předbíhat, ale částka, o které spekuluje Sun, by se odmítala těžko. To je na pět let provozu Slavie, a ještě bychom postavili mládežnickou akademii Abdallaha Simy,“ pousmál se Tvrdík.

Pro šéfa Pražanů je prý odchod Simy přijatelnější než prodej brankáře Ondřeje Koláře, kterého považuje za klíčovou postavu. „Máme dohodu, že při adekvátní nabídce může po sezoně odejít. Ale teď jsme se bavili, že ji ještě o rok prodloužíme,“ uvedl.

Klub možné odchody vždy řeší jednotlivě, v létě však příliš oslabit pochopitelně chtít nebude. „Doufáme v mistrovský hattrick a pak chceme opět zkusit základní skupinu Ligy mistrů. Prodeje pokaždé řešíme případ od případu, i podle atmosféry v týmu,“ vysvětlil.

Konkrétní případ? „Třeba na podzim se příliš nedařilo Nicovi Stanciovi. Řešili jsme, jestli ho neprodat. Nakonec jsme dospěli k názoru, že ne, a Nico je v poslední době fantastický,“ řekl Tvrdík.

Aktuální prý není ani odchod kouče Jindřicha Trpišovského, o kterém se v minulosti mluvilo. Nová dlouhodobá smlouva ovšem vše rozčísla. „Klub si jeho uvolnění neumí představit a předpokládám, že ani Jindra nikam nechce. Jednou bych mu přál Premier League, ale až po konci kontraktu ve Slavii, tedy za čtyři roky,“ poznamenal šéf Slavie.

Vršovický celek má blízko k West Hamu, kam úspěšně prodal Součka s Coufalem. „A ještě Kateřinu Svitkovou,“ připomněl Tvrdík s úsměvem českou reprezentantku v ženském fotbale. Žádná oficiální spolupráce prý však neexistuje.

„Na Twitteru mi píší bez nadsázky tisíce fanoušků West Hamu. Ptají se, kdy přijde Sima nebo Kolář. Mají pocit, že by měli mít předkupní právo. Ale takhle situace nestojí, nemáme partnerství. Třeba k němu dospějeme časem,“ podotkl.

Na Součkovi s Coufalem oceňuje, že zůstávají pořád stejní. „Vůbec se nezměnili. Oba nám pomáhají i k vyšším nabídkám na ostatní hráče do budoucna. To je slávistický sen,“ uzavřel Tvrdík.

