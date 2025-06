Hradec Králové zahájil v pondělí ráno přípravu na novou sezonu. Už bez Toma Slončíka a Karla Spáčila, oba se stěhují do Plzně. Jakub Klíma odchází po konci smlouvy do Zbrojovky a David Heindenreich do Prešova. Posily? „Votroci“ ulovili jedno exkluzivní jméno. Po třinácti letech se do české ligy vrací bývalý reprezentační kapitán Vladimír Darida. Z Dukly dorazili obránce David Ludvíček a útočník Jakub Hodek, dále Dominik Farka z Jihlavy.

Hostování v Chrudimi ukončil další forvard Matěj Náprstek. Přesto Hradec nemá dost, vede debaty o příchodu Micka van Burena. Bývalý útočník Slavie strávil minulý rok v Krakově. „Chceme přivést ještě tři hráče,“ upřesnil David Horejš. Podle zdrojů Sportu se vedení „votroků“ s Van Burenem už potkalo. Zájem ze strany východočeského klubu je enormní.