Slavia od poslední prohry v lize: titul, 33 zápasů s body a miliarda v plusu

David Zima (20 let) obránce zápasy/základ 23/23 Góly 1 Asistence 1 Před rokem na Slovácku to pro něj byl druhý ligový zápas v „sešívaném“ dresu. Předtím jich za Sigmu Olomouc, než přestoupil do Edenu, stihnul stejně málo – dva. Nastoupil na pozici defenzivního záložníka jako jedna z variant po odešlém Tomáši Součkovi, ale už po prvním poločase šel ze hřiště. Dneska tvoří s Ondřejem Kúdelou stabilní stoperskou dvojici.

Lukáš Provod (24 let) záložník zápasy/základ 30/26 góly 4 asistence 8 Slavia ho na podzim 2019 dělala na speciální dohodu – takzvané „subhostování“ z Českých Budějovic, kde už hostoval z Viktorie Plzeň. Před zimní pauzou ale naskočil jen do šesti ligových zápasů. Na začátku jara na Bohemians ho Jindřich Trpišovský vyzkoušel jako jednu z alternativ za Tomáše Součka, později se prosadil jako křídelní hráč a teď je pevně usazen uprostřed hřiště.