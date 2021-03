Když Trpišovský zuří. Prokopnuté dveře, zaseknutá noha i inzultace

Lukáš Provod poslal Slavii do vedení • Reuters

Když se kouč Slavie Jindřich Trpišovský rozčílí, stojí to za to... • Koláž iSport.cz

Na hromobití v šatně mívá slávistický kouč Jindřich Trpišovský „zlého muže“ – asistenta Zdeňka Houšteckého. Pokud však jde do tuhého, rozpálí se doběla i on sám. Jako když v neděli na Slovácku o přestávce, kdy bylo skóre 2:1 pro houževnaté domácí, prokopl dveře od šatny. „Jakmile se mu něco o poločase nelíbí, hráče klasicky setře. Něco na způsob Fergusonova pověstného fénu,“ líčil záložník Zdeněk Folprecht, jenž uznávaného kouče zažil v dorostu Sparty, na Žižkově i v Liberci. Jak takový výbuch á la Sir Alex Ferguson v době největší slávy probíhá?

Probrání mužstva z letargie, na to není expert jen jablonecký veterán Petr Rada. Také úspěšný slávistický trenér tuhle náročnou disciplínu, při níž se z šatny ozývá pořádný lomoz, ovládá. A to už do svých začátků v mládeži. Na jeho drnčící slovní budíček vzpomínají třeba bývalí svěřenci v Kolíně. „Když jsme hráli špatně, uměl zařvat, že to bylo slyšet až ven,“ líčí záložník Ondřej Brusch. „Vyprovokoval nás, až jsme otočili ztracený zápas,“ vzpomíná v knize Trpišovský – Úplný příběh milionového trenéra.

Jestliže s bývalým koučem Manchesteru United se pojí nesmrtelná historka, jak trefil nakopnutou kopačkou v šatně hvězdného Davida Beckhama, i Trpišovský si připsal minimálně jednu trefu. Jeho „obětí“ se stal během společného angažmá v Horních Měcholupech asistent Jakub Slezáček. Stalo se to ve Strakonicích.

„Dostal jsem v kabině omylem emulzí,“ směje se Slezáček. „Byli jsme spolu měsíc a půl a nikdy jsem ho neviděl rozčileného. Ale tohle bylo dobrý, umí to...“ Jakmile potom do realizačního týmu přibyl trenér brankářů Štěpán Kolář, začala emoční nálož na lavičce narůstat. „Pak už se o to dělili spolu a bylo to ještě veselejší,“ dává k dobru Slezáček. U žižkovského áčka se nakonec připojil i největší divous a zároveň srdcař Zdeněk Houštecký.

Do začátků v dospělém fotbale u béčka Žižkova a pak v Horních Měcholupech (2011-13) spadá i historka, jak si šel Trpišovský vyřizovat přímo na hřiště účty s hráčem soupeře. Došlo totiž k situaci, která jeho štáb vytočí na nejvyšší míru, jak je to možné vidět i dnes. Pokud soupeř nesmlouvavě „přejede“ Trpišovského hráče, je zkrátka zle. A bylo i tehdy: kouč prý do neohleduplného hráče strčil tak prudce, až odletěl pár metrů.

Traduje se také, že jindy, když cítil nespravedlnost a zářez od rozhodčího, bouchnul do stříšky lavičky tak, že si pochroumal ruku. To obvyklá součást repertoáru nazlobených trenérů, tedy rozkopávání dveří a košů v kabině, vypadá bezpečněji. Byť se taky může stát ledacos. Jako v Horních Měcholupech, kde byl svědkem následující příhody David Sobišek – v té době ofenzivní záložník, dnes reportér a moderátor stanice O2 TV Sport.

„Naštvat se uměl,“ usmívá se Sobišek, jehož si Trpišovský vytáhl z Českého Brodu. „Stalo se to v divizi. Jak byl vzteklý, chtěl prokopnout koš na dresy, ale zůstala mu tam noha,“ líčí. V té chvíli všichni kouče napjatě sledovali a čekali, co se bude dít dál. „Byl rozzlobený, všichni kolem kyselí... Ale pak se začali smát – a on taky...“