Tvrdík: Trpišovský ukázal, že není jen stroj na zisk a výhry. Co jejich spory?

Má kolem sebe auru rozumného, vstřícného a na rovinu vše říkajícího kouče. I trenér Slavie Jindřich Trpišovský ale občas vybouchne. Nebývá to tak často, ale když už, stojí to za to. Své o tom vědí na Slovácku, kde prokopnul dveře. „Nikdo nejsme svatý a svým způsobem jsem rád, že se trenér představil taky jako člověk a ne jenom stroj na výrobu zisku a výher,“ pravil s odstupem času v rozhovoru pro tn.cz šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Je ve Slavii něco málo přes dva roky a sbírá úspěch za úspěchem. Jindřich Trpišovský je jednou z hlavních tváří, možná tou úplně hlavní, červenobílých a jejich snových měsíců. „Za mě je to nejlepší český trenér, fantastický člověk a odborník,“ řekl směrem k trenérovi šéf Slavie Jaroslav Tvrdík s tím, že na něm obdivuje i noblesu, s jakou vystupuje.

Na Slovácku však Trpišovský ukázal, že umí i pořádně soptit. O poločase, kdy jeho tým prohrával 1:2, prokopl dveře. Následky záplavy emocí zveřejnil na svém Twitteru ředitel marketingu a PR a tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

Trenérův tříbodový kop o poločase. Někdy je potřeba zvýšit hlas a když to na konci v tak důležitém a těžkém utkání vyjde, tak je to o to hezčí. Domácím jsme se samozřejmě omluvili:-) #slosla pic.twitter.com/OIQH0rOKlB — Michal Bycek (@michalbycek) February 28, 2021

„Když to tweetnul, zlobil jsem se, protože jsem si říkal, že to ke kultuře klubu úplně nepatří, není to takový ten pozitivní obraz klubu,“ přiznal prvotní rozladění Tvrdík.

S časovým odstupem ale začal na celou situaci nahlížet jinak. „V našich seriálech necháváme fanoušky nakouknout do našeho zázemí a tohle k fotbalu patří,“ uvědomoval si Tvrdík. „Nikdo nejsme svatý a svým způsobem jsem rád, že se trenér představil taky jako člověk a ne jenom stroj na výrobu zisku a výher,“ dodal.

„Správné je, že nám to bylo líto. Nabídli jsme uhrazení škody. Naštěstí to byl v zásadě takový papír, takže žádná velká škoda nevznikla. Že trenér nebyl spokojen s výkonem v prvním poločase? Plně to chápu. Vedlo to k tomu, že velmi těžký zápas, možná těžší než s Leicesterem, jsme na konci dokázali otočit. Účel to tedy splnilo,“ poukázal Tvrdík pro tn.cz i na pozitivní dopad Trpišovského činu.

„S trenérem děláme asi dva roky a dva měsíce. Za tu dobu jsme měli jediný spor, odborný, kdy jsme na sebe trochu zvýšili hlas a nechali do naší vzájemné diskuze vstoupit emoce. Pak jsme si to rychle vyříkali a řekli si, že nás to mrzí. Jinak je to pohodový a příjemný člověk. Poslouchá argumenty, je racionální, přátelský. Nebývám s nimi v kabině o přestávkách, třeba je to častěji, ale já tenhle typ emoce u něj zaznamenal, co je v klubu, podruhé,“ doplnil Tvrdík, že takový výbuch je u Trpišovského spíše výjimečnou událostí.

