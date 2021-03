Liga očima fanoušků: Baník? Změna kouče nebude stačit. NEJ výhra Slavie

Lídr ligy zvládl náročný duel na Slovácku, i díky dvěma trefám Nicolae Stancia slavila Slavia výhru 3:2. Její úhlavní rival Sparta se místo soupeře na hřišti pral s koronavirem a její souboj s Příbramí byl odložen. To Plzeň vydřela těsnou výhru na Zbrojovce. Zaškobrtnutí Baníku s Teplicemi, kdy zachraňoval remízu 1:1 v závěru gólem z penalty, odnesl trenér Luboš Kozel. Jak uplynulé kolo viděli fanoušci?

Slavia: Nejcennější vítězství v sezoně Minulý týden prošla Slavia jedním z nejtěžších testů v sezoně. Hrát ve čtvrtek večer venku těžký zápas Evropské ligy a jen o tři dny později v neděli odpoledne zase venku náročné utkání v lize, to dá zabrat i lepším mančaftům. Navíc v české lize není venku jako venku, cesta na Moravu trvá několik hodin a je proto v této situaci obzvlášť nepříjemná. Když tuhle kombinaci zápasů zažila Slavia naposledy, skončilo to porážkou 0:1 ve Zlíně po duelu na Chelsea. Tentokrát si poradila s minimálním prostorem na regeneraci lépe a jednoho z nejvíce nepříjemných soupeřů v lize dokázala v závěru přetlačit, přestože dvakrát prohrávala. Matematicky to byly jen další tři body, psychologicky je taková výhra možná nejcennější v celé sezoně. Klíčem byla v neděli síla lavičky. Slavia si pro jaro ponechala v kádru velké množství hráčů a už roky těží z toho, že v tréninku vytváří těžké konkurenční prostředí. Hráči se díky tomu rapidně zlepšují a klub se pak snáze vyrovnává s odchodem opor. ONDŘEJ KREML. 38 LET, VĚDECKÝ PRACOVNÍK

Plzeň: Do útoku už máme dvojku Jsem tak nějak divnej... Další výhra je na světě, ale... těch je stále dost. Při vší úctě Zbrojovka není z těch soupeřů, kteří nás prověří. Naše mužstvo se musí měřit s těmi, která jsou v tabulce výše. Takže tři body dobré, příště uvidíme. Pořád to skřípe, posun vidím v tom, že mladý hrajou a že už to není jen o jednom v útoku. Jean-David Beauguel, který rozhodl, i Zdeněk Ondrášek jsou dobří, i když každý jinak. Teď jsem dokoukal pohár s Hradcem, jdeme dál a to je dobře. Další cesta bude zřejmě zarúbaná. Co dál? Rok s covidem je za námi, naživo z fotbalu jsem viděl téměř velký ho... Vláda nás krmí naprosto nesmyslnými opatřeními, už si člověk připadá jako za války. Hele, já to nechci nijak zlehčovat, ale připadám si jak ve špatném snu anebo v katastrofickém filmu. Nežijeme. Přežíváme. Zabíjí nás panika a strach. Bohužel, asi budeme mít jiné starosti než chodit na fotbal. Pokud se bude ještě hrát. Příště v lepších časech. Čest všem zdravotníkům. Celý covid z Česka navždy pryč a vládu ať vezme s sebou! KOVI. 52 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE

Sparta: Tahle pauza se nám nehodí Nákaza koronavirem přišla v nesprávný čas. Tým byl na vítězné vlně a vypadalo to, že léčba Vrbou zabrala. Trenér mluvil o velké chuti hráčů jak v tréninku, tak v zápase. Zdálo se, že všechno je značka ideál a stačí pokračovat. Dokonce jsme díky ztrátám Slavie začali mluvit o tom, že bychom ji mohli ještě trošku znervóznit a třeba i prohnat. Přece jen ale ještě chvilku s tím nadšením počkám, až narazíme na silnější soupeře. Na startu ročníku jsme se také plácali po ramenou, že máme plný počet 18 bodů, ale pak přišli těžší protivníci, Evropská Liga – a vystřízlivění. Přiznejme si, že Karviná ani Zlín nás moc neprověřily. Navíc nevíme, co s hráči udělá pauza. Jak se podepíše na herní kvalitě, ale také na fyzické kondici. Jak ze svého okolí vím, tak covid dokáže pěkně zamávat i se špičkově trénovaným jedincem. Jinak avizované odstoupení společnosti Wedos od podpory Brna a Budějovic kvůli špíně ve fotbale ukazuje, že ještě bude třeba spousta práce a úsilí, aby si ztracenou důvěru získal zpět... MICHAL ŠEDIVÝ. 52 LET, OUTDOOR EXPERT

Baník: Kozel? Je třeba více změn Výkonnostní i výsledková agonie v zápase s Teplicemi pokračovala a odvolání Luboše Kozla bylo i přes deklarovanou důvěru vedení očekávané. Loňský zimní příchod trenéra Kozla vyvolal mezi ostravskými fanoušky pozitivní reakce a velká očekávání, která nebyla bohužel naplněna. Mám ale pocit, že samotná výměna trenéra nebude stačit. Tým ne vždy působí na hřišti jednotně. Například v poháru s Třincem bylo slyšet každé slovo hráčů a mnohem častěji nadávky, podrážděnost a výčitky za drobnou chybu namísto povzbuzení a vzájemného hecování. Bude se muset výrazně říznout do kádru a také něco změnit v klubu jako takovém. Již delší dobu se nám nedaří zapracovávat talenty do A týmu. A když tam jsou, jejich vývoj není nijak úchvatný. Je lehké radit, ale Baník by měl konečně nastavit koncepci, které by se měl držet, a najít trenéra, který u nás vydrží alespoň tři roky. Je třeba si uvědomit, že ne za vše může Luboš Kozel. Pavla Vrbu už bohužel nezískáme, tak třeba Ondra Smetana chytne šanci za pačesy. DAVID LIVEČ. 39 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Baník - Teplice 1:1. Ostravě zachránil remízu Stronati z penalty