Slovácko v karanténě: Padáme jak hrušky. Dva zápasy odloženy

Kříslo to České Budějovice, Příbram, Baník, Slavii či naposledy Spartu. Jen kabina Slovácka jako by byla proti nákaze COVID-19 imunní.

„Jestli jsme měli za celou dobu nakažené dva hráče…Už ani nepamatuju, kdy nám někdo kvůli covidu chyběl. Možná někdy před čtyřmi měsíci? Až se tomu sami kolikrát divíme. Říkáme si, že to není možné, že musí mít ty testy nějak zfalšované. (s úsměvem) Fakt si dáváme pozor, jsme zodpovědní. Nikdo to nechce dotáhnout do šatny. Když vidíte, jak se virus zase rozšiřuje, a vznikají různé mutace, je možné, že nás to taky jednou sestřelí. Ale musíme se tomu co nejvíc bránit,“ líčil ještě minulý týden v rozhovoru pro deník Sport záložník Milan Petržela.

Jenže to už neplatí, koronavirus udeřil i na Slovácku. Pozitivní test měl podle informací redakce iSport.cz trenér Martin Svědík a jedenáct hráčů.

„Padáme jako hrušky, asi skončíme v karanténě,“ řekl zdroj přímo z uherskohradišťského klubu. Kvůli většímu počtu případů nákazy koronavirem poslala třetí tým tabulky nejvyšší soutěže krajská hygienická stanice skutečně do karantény. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace.

Proti Pardubicím mělo Slovácko nastoupit v Praze v pátek, v Olomouci měl hrát v neděli 14. března. O náhradních termínech zatím nebylo rozhodnuto.