Všichni Brabcovi muži: úspěšnější byli starší kouči, kdo má nejlepší čísla?

Ruku v ruce se vstupem majitele Václava Brabce do Baníku tým převzal zkušený Vlastimil Petržela. Sezonu po katastrofálním podzimu už zachránit nešlo, cílem bylo připravit tým tak, aby byl za rok zpět mezi elitou. Navzdory obrovským problémům při skládání kádru a „kostlivcům“ po bývalém vedení to Petržela zvládl. V jednom z nejnadupanějších druholigových ročníků skončil na druhém místě pět bodů za Olomoucí a bod před Opavou. Po postupu však překvapivě skončil, následná chvilková oficiální role konzultanta už byla nedůstojná.

Radim Kučera

Bodová úspěšnost 32 % Bodový průměr na zápas 0,95 Soutěžní zápasy 22

Baník návrat mezi elitu stvrdil posledním zápasem se Znojmem (výhra 3:0) a právě z jihomoravského klubu se následně do Ostravy přesunul Radim Kučera, pro kterého to bylo premiérové angažmá v lize. I díky němu se domů vrátil Milan Baroš, kamarád z Vigantic, jenž se pod Kučerou solidně rozstřílel. Jenže forma kapitána byla asi to jediné, co fungovalo… Doma Baník vyhrál jen s Karvinou, jinak se trápil. Tým se nenastartoval ani po mohutném zimním posílení, a tak bývalý bundesligový bek v březnu skončil. Nutno dodat, že rozloučení proběhlo na úrovni.

Věk na začátku angažmá 43 let Období červenec 2017 – březen 2018 Opory jeho týmu Martin Šindelář, Robert Hrubý, Milan Baroš + návrat kapitána Baroše, celková atmosféra, rozchod v dobrém - domácí zápasy, posily jako Panič nebo Psyché, boj o záchranu