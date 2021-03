Kováč chce výhru z Teplic, za zbytečné karty rozdal pokuty: Tohle nestrpím!

Bez platných cizinců Didiby a Tiehiho, kteří pykají za čtyři žluté karty, bude oslabena prioritně defenziva, výstavba hry. Jenže Opava postrádá hlavně góly a základní útočníci k dispozici jsou. Je na Smolovi, Dedičovi či Čvančarovi, aby se nemluvilo jen o solidní hře SFC, nýbrž také o úspěšném výsledku. Všichni hroťáci zatím zůstávají vzdáleni tomu, co se od nich očekává.

Za výkony bez bodového efektu se záchrana nerozdává. „Ve finální fázi jsme strašně kostrbatí,“ podotýká Kováč. „Problémy se střílením branek nás provází celou dobu, proto jsme tam, kde jsme. Šance si přitom vytváříme pořád. Věřím, že konečně najdeme cestu k tomu, abychom dali třeba i víc než jeden gól,“ doufá před důležitou bitvou na severu Čech.

Trenér posledního celku tabulky se upíná ke čtrnáct dní staré zkušenosti. Jeho soubor dokázal triumfovat 1:0 v Českých Budějovicích. Zabral ve chvíli, kdy se to nečekalo. Nyní je před ním podobná výzva. „Kdybychom to nezvládli, Teplice by nám odskočily“ uvědomuje si. „Čeká nás těžké utkání s kvalitním soupeřem, ale do konce je třináct kol a každé je důležité. Doufám, že budeme bodovat,“ přeje si.

Kováče naštvalo, jakým způsobem se minule s Jabloncem (0:1) vykartovali Didiba s Tiehim. Za nedisciplinovanost vyfasovali pokutu. Stejně jako Čvančara s Helešicem, kteří se předtím provinili v Českých Budějovicích. „Všichni dostali finanční postih. Tohle nestrpím! Kluci se musí věnovat hře a ne rozhodčím,“ zdůrazňuje kouč, jenž věří v uzdravení Davida Březiny. Autor vítězné branky na jihu Čech zvládl proti Jablonci jen poločas, odstoupil s bolavým kotníkem. Je však reálné, že v sobotu v sestavě bude. „Do tréninku se David zapojil. Doufám, že bude připravený.“

Mimo hru jsou nadále Lukáš Holík a Václav Juřena, alternativy do ofenzivy. Do Teplic s výpravou neodjeli. Je možné, že se dají do kupy na následující domácí duel s Pardubicemi.

Podle Kováče zlepšily Teplice organizaci, k čemuž přispěl nástup nového kouče Radima Kučery. „Jsou poctivé směrem dozadu, dostávají méně gólů. K tomu mají zkušené hráče, kteří umí vstřelit branku. Je to kompaktní mužstvo,“ chválí protivníka, který má v nohách středeční pohár s Brnem (2:0).

Po něm logicky ještě víc upadla kvalita hrací plochy. Na kombinační ťukes to moc nebude. „V některých fázích budeme muset zjednodušit hru,“ předpokládá Kováč. „Na druhou stranu od nás nečekejte, že bychom nakopávali balony. Vždycky, když s tím začneme, organizace hry je pryč. Nemáme druhý míč a je z toho paskvil. I na náročném terénu se budeme snažit hrát,“ dodává.