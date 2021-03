Souček a laso snů z Barcelony? Agent řekl, jaký je zájem o české eso

Obléct jeden z nejslavnějších dresů na světě? Takové pocty by se mohl dočkat Tomáš Souček. Podle webu Todo Fichajes zaujal 26letý záložník, který se během jednoho roku vypracoval na ústřední postavu anglického West Hamu, dokonce Barcelonu! Přestupové spekulace je třeba brát s rezervou, nicméně šance, že by nejlepší český hráč zamířil do Španělska, určitě existuje. Pro iSport.cz se k situaci vyjádřil i hráčův agent Pavel Paska.

Souček předvádí v Anglii báječné výkony, s osmi góly ve 26 ligových zápasech je dokonce aktuálně nejlepším ligovým střelcem West Hamu. Umění českého reprezentanta si všímají i ty největší velkokluby, v prosinci se mluvilo o sondování ze strany Bayernu Mnichov.

Řady zájemců měla rozšířit i Barcelona. Španělský web Todo Fichajes přišel s informací, že na Camp Nou jsou ochotní nabídnout 26 milionů liber, v přepočtu necelých 788 milionu korun. Přitom Souček teprve před rokem odcházel ze Slavie, West Ham zaplatil českému mistrovi více jak půl miliardy korun. Smlouvu má do léta 2024.

„S Tomášem jsme se dohodli, že se bude plně koncentrovat na zbytek sezony. S West Hamem bojuje o nejvyšší příčky v Premier League, potom ho ještě čeká EURO. To jsou priority, kterých se držíme,“ zdůraznil hráčův agent Pavel Paska ze společnosti ISM. Spekulace o možném zájmu Barcelony nekomentoval.

V zásadě ovšem kolem „horkého zboží“ typu Součka krouží dvě skupiny zájemců. V první kategorii jsou kluby, které mají konkrétní zájem. Už jsou v kontaktu s klubem, častokrát i s agentem hráče. Pak je tu druhá skupina, která vytipovaného hráče bedlivě sleduje za pomocí svých skautů, žádné hmatatelné kroky ale zatím nepodniká. Do té podle informací redakce iSport.cz spadá právě katalánský velkoklub.

To se ovšem do léta může změnit. Do hry promluví celá řada faktorů. Součkova forma, s jakou dohraje ročník. To, jak si Češi povedou na mistrovství Evropy. Jestli se kluby potkají ve finančních parametrech transferu. Samozřejmě i to, zda bude mít West Ham za svou klíčovou postavu připravenou adekvátní náhradu...

V případě Barcelony pak určitě také to, jaké směrování klubu nastolí nově zvolené vedení. Klub čekají v neděli klíčové prezidentské volby, které určí další strategii i následné budování kádru. Voliči vybrají z trojice kandidátů, kterou tvoří Joan Laporta, Antoni Freixa a Víctor Font.

Pokud se West Ham rozhodne prodávat, určitě bude chtít na svém klíčovém záložníkovi slušně vydělat. Katalánský zájemce může mít s navýšením částky problém, klub čelí začné finanční krizi související s koronavirovou pandemií. Nicméně v létě by mohl ušetřit na obřím platu Lionela Messiho, pokud se ústřední postava rozhodne odejít.

Souček by si do sestavy Barcelony mohl proklestit místo. Na pozici středního defenzivního záložníka nastupuje dlouhá léta Sergio Busquets, vedení se ale pomalu ohlíží po někom, kdo by post ve středu pole po 32letém harcovníkovi převzal. Souček má podobnou postavu, navíc je údernější směrem do ofenzivy. Limituje ho ale techická zdatnost, na níž si Barcelona obzvlášť zakládá.

Za největší evropské kluby nastupovali z českých hráčů naposledy Petr Čech (Chelsea, Arsenal) a Tomáš Rosický (Arsenal), ze současné plejády reprezentantů chytá Tomáš Vaclík za vítěze Evropské ligy v Seville.

Paska v zářijovém rozhovoru pro Sport přiznal, že v případě Milana Baroše a Tomáše Rosického existovala možnost angažmá v Realu Madrid, stejný klub měl později v širším hledáčku i stávajícího reprezentanta a záložníka Herthy Berlín Vladimíra Daridu. Italský gigant AC Milán zase jeden čas uvažoval o angažování sparťanského záložníka Lukáše Váchy.

