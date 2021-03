Zklamaný Kováč: Spousta slabých výkonů. Měl to být klíčový zápas, nechápu

Teplice - Opava: Mareš procpal míč do sítě za padajícího Fendricha, 3:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Čím si vysvětlit takhle špatný výkon v boji o důležité body?

„Na to, že to pro nás byl zápas o všechno, jsme měli v týmu strašně moc slabých výkonů, a to je pro mě obrovské zklamání. Důkladně jsme se na něj chystali, motivovali se vším možným a stejně to nestačilo.“

Kde hledat hlavní příčiny?

„Porazili nás dva hráči, na které jsme se chystali. Věděli jsme, že Mareš a Moulis jsou lídři, kteří umí rozhodnout zápas a mohli by to na sebe vzít. Teplice vyhrály zaslouženě. Měli jsme asi pět podprůměrných výkonů. Když vidím, jak centruje Moulis při druhém gólu a pak vidím nás, že trefíme prvního stojícího hráče. Chybí nám v takových momentech větší kvalita.“

Necítíte se už zlomený?

„Tak bych to nenazval. Jsem zklamaný. Neustále si říkáme, že nám zbývá 15, 14, 13 zápasů. Nyní už nám jich zbývá jen 11 a body stále nepřibývají. Umíme počítat a tabulku všichni vidíme. Čekali jsme, že po Českých Budějovicích zareagujeme jinak. O spoustu bodů jsme přišli doma.“

Teplice v minulém kole ve Slezsku už jednoho kouče „odvolaly“. Nemůže to potkat i vás?

„Pod tlakem jsme celé jaro, ale od vedení osobně tlak na svoji osobu necítím, ale tím nevylučuji, že to nemůže přijít. Vím, jak to ve fotbale chodí. Tlak ale na sebe vytvářím já sám. Uvědomuji si, že pro Slezsko je ohromně důležité, aby se tu první liga zachránila.“