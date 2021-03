Tetour mohl okrást Slavii: Kdybych řekl, že jsem měl dost sil, kecal bych

Kdo byl v Edenu, v tu chvíli zatajil dech. Ať už fandil domácím a bál se o jejich chatrné vedení, nebo Baníku, kterému zase přál bod za to obrovské vzepětí v nastavení. Daniel Tetour to měl na noze, stačilo přesněji mířit. Jenže jeho střela těsně minula branku Ondřeje Koláře, výsledek zůstal 2:1 ve prospěch Slavie.

Šlo to líp trefit? Přece jen byl jste v trochu krkolomné pozici, mezi obránci...

„Líp to trefit určitě šlo, a kdybych ten gól dal, tak je všechno lepší... Byl jsem tísněný obránci, a kdybych tu měl říkat, že jsem měl v sobě ještě dost sil, tak bych kecal. (smích) Ale když už jsem se tam takhle dostal, měl jsem to vyřešit líp. Dát gól...“

To týmové povstání bylo i tak obdivuhodné, už od třetí minuty jste hráli v oslabení. Jak těžké to pro vás bylo?

„Ze začátku jsme nad tím trochu přemýšleli, přece jen hrát víceméně devadesát minut proti takové Slavii o jednoho méně... Měli jsme s tím v první půli problém, dostali jsme dva góly, i když jeden z penalty, ale o to těžší to pro nás bylo.“

A pak přišel druhý poločas...

„Neměli jsme co ztratit, hráli jsme na riziko a Slavia znervózněla po tom inkasovaném gólu. Je ale hrozně těžké hrát proti Slavii takhle dlouho o jednoho míň.“

Řekl byste, že se pod novým koučem Ondřejem Smetanou, který nahradil odvolaného Luboše Kozla, něco zásadně změnilo?

„Zatím nějaké velké změny asi nevidím, nebo jestli k něčemu došlo, tak to potřebuje určitě nějaký čas. A tenhle zápas, i kdyby trenér chtěl změnit všechno o sto osmdesát stupňů, tak je to jedno. Když jdete tak brzy do oslabení, všechno je jinak, museli jsme hrát něco jiného, než jsme chtěli, to nám celý zápas ještě ztížilo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 8. Masopust, 33. Stanciu Hosté: 53. Kačaraba (vl.) Sestavy Domácí: O. Kolář – Bah, Deli, Kačaraba, Bořil /C/ – Masopust (60. Sima), Stanciu, Provod, Lingr (60. Holeš), Olayinka (73. Dorley) – Kuchta (79. Tecl). Hosté: Laštůvka /C/ – Juroška (27. Svozil), Stronati, Pokorný, Holzer – Fillo, Jánoš, Tetour, Kaloč (73. Sor), Ndefe – Šašinka (73. de Azevedo). Náhradníci Domácí: Vágner, Zima, Holeš, Oscar, Sima, Tecl, Višinský Hosté: Murin, Sor, Sanneh, Svozil, de Azevedo, Buchta, Zajíc Karty Domácí: Lingr, Kuchta Hosté: Fillo (č), Jánoš, J. Pokorný Rozhodčí Pechanec – Caletka, Šimáček Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice

