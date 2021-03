Slavia vs. Baník: Fillův zkrat, vzpruha pro Masopusta i vachrlatý střed obrany

Brzké vyloučení Martina Filla, vedení 2:0, pohoda pro Slavii. Řeklo by se, že v Edenu vše směřovalo k popravě Baníku. Jenže omyl. Výkon červenobílých po přestávce klesal, až málem o výhru přišli. Slavia nakonec Baník udolala 2:1. Co nejočekávanější utkání 22. kola FORTUNA:LIGY ukázalo?

Nesmyslný zákrok Filla

Hráči Baníku se asi chtěli na půdě ligového lídra před novým trenérem předvést, jenže Martin Fillo ve třetí minutě psychicky úplně vyhořel. S Janem Bořilem se pošťuchoval, až ho rukou udeřil do obličeje. Zkrat, nesmyslný zákrok. Rozhodčí Ondřej Pechanec neváhal, ihned k Fillovi běžel a vyloučil ho. Počínal si dobře, alibisticky nekoukal na to, kolikátá minuta běží a jak svým verdiktem může ovlivnit zápas. Fillo si červenou kartu zasloužil. „Všem se v kabině omluvil. Je to hloupost a chyba. Mrzí mě, že se to stalo tak zkušenému hráči,“ komentoval situaci ostravský kouč Ondřej Smetana.