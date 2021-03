Překvapení v sestavě. Schumacher odchází z Bohemians, odepsaný není

Ne každý hráč je v Bohemce šťastný. Talentovaný záložník Jan Vodháněl, asi nejzajímavější člen kádru, z klubu nedávno v podstatě utekl. S prásknutím dveří. Na dálku poplival vedení i trenéra, udělal si zle.

Rozchod s Tillem Schumacherem bude daleko poklidnější. Tyhle dva případy nechce trenér vůbec srovnávat. „Till nám to řekl už v zimní pauze. Je to úplně jiná situace než u Honzy,“ zdůraznil Klusáček.

Mladý Němec byl na sklonku roku na marodce, skoro celý leden netrénoval a doháněl kondici. Proto se nějaký čas neobjevoval ani v nominacích na utkání. „Není to tak, že když nepodepíše novou smlouvu, nedostane už příležitost,“ podotkl. Připustil však, že Schumacherova pozice v týmu je jiná. Pro klub budoucnost nemá, takže se hůře prosazuje do sestavy.

„Musíte zohledňovat krátkodobé hledisko úspěchu v sezoně. Na druhé straně je středně a dlouhodobé. To znamená tvorba kádru a příprava hráčů pro další sezonu. Rozhodně to ale není tak, že by Till nemohl nastupovat. To je nesmysl,“ zopakoval kouč.

Mladý Němec chce prostě po doběhnutí kontraktu změnit dres, což není pro Klusáčka důvod, aby ho odepsal. V případě potřeby bývalého kapitána dorostu Borussie Dortmund nasadí. Jako v sobotu ve Zlíně, kde Schumachera vytáhl z obrany až na levé křídlo.

Právě on měl v první půli největší šanci hostů, jenže propadlý míč nedokázal pořádně trefit. Před Dostálovou brankou přitom stál v podstatě sám. Hned v sedmé minutě musel Klusáček přeskládat sestavu, neboť se zranil středopolař Pavel Novák.

Místo něj šel na plac Antonín Vaníček a tempo hry hned chytl. „Tu roli zvládl, i když není jednoduché tak rychle naskočit,“ ocenil. „Spíš nás to poznamenalo v tom smyslu, že nám ubylo jedno střídání a v závěru jsme s tím museli kalkulovat. Byli jsme o fous lepší, ale nedařily se nám centry a nedokázali jsme přetavit aktivitu ve vyložené příležitosti. Nakonec jsme mohli ztratit i ten bod. Ještě pár jich potřebujeme nasbírat, takže ho bereme,“ shrnul kouč „klokanů“ po remíze.

Zápas mohl naklonit na stranu Zlína stoper Dominik Simerský, jenže v 77. minutě zazdil penaltu po souboji Lukáše Hůlky s Tomášem Poznarem. Vysoko přestřelil. „Chtěl jsem ji utáhnout po zemi, určitě ne moc vysoko. Asi jsem to trefil hodně špatně. Jsem dřevo,“ kál se Simerský.

Leckoho zaskočilo, že šel kopat právě vysoký obránce, který neoplývá vytříbenou technikou. S pokutovými kopy však má zkušenosti z Opavy a v týmové hierarchii je trojkou za Poznarem a Romanem Potočným. Nyní se dostal na řadu, neboť kapitán měl po Hůlkově zákroku nakoplou nohu a Potočný už byl vystřídaný.

„Mojí nekvalitou a nepřesností to dopadlo takto. Klukům jsem sebral tři body, ale ta penalta byl pro nás dárek. Bohemka asi byla lepší, aktivnější, měla víc šancí. Byla by to pro ni krutá prohra,“ přiznal neúspěšný exekutor.

SESTŘIH: Zlín - Bohemians 0:0. Body se dělily, Simerský neproměnil penaltu