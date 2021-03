Koller: Slavia byla proti Baníku ležérní. Filla jsem nepochopil, tým shodil

Generálky vítězné, ale s výstrahou. Slavia se ve 22. kole FORTUNA:LIGY navzdory dlouhé přesilovce klepala o vítězství nad Baníkem a Plzeň taky těsně porazila Olomouc. Teď oba týmy čekají hodně žhavé bitvy: slávisté ve čtvrtek rozehrají osmifinále Evropské ligy s Glasgow Rangers a Viktoria v sobotu přijede ke šlágru na Spartu. „Těším se, budou to zajímavé zápasy,“ říká historicky nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller, ligový expert iSport.cz a deníku Sport. V zamčené části rozhovoru mluví o zkratu ostravského veterána Martina Filla na Slavii, rozebírá progres plzeňského útočníka Jeana-Davida Beauguela a prozradí, co očekává od obou hitů tohoto týdne.

Začněme u Slavie, která porazila Baník, ale spanilá jízda to nebyla. Jak se slávisté naladili na první partii s Glasgow Rangers?

„Rozpačitě. Přitom začali dobře, v první půli vstřelili dva góly a soupeře k ničemu nepustili. Ve druhém poločase Baník neměl co ztratit a začal hru vyrovnávat. Slávisté si dali vlastní gól a nakonec mohli být rádi, že to neskončilo remízou. Přišlo mi, že druhou půli trochu vypustili.“

Měl pravdu kapitán Jan Bořil, jenž prohlásil: „Nehráli jsme jako tým, každý si chtěl dát gól.“?

„Trefil to. Čekal jsem, že Slavia dá minimálně tři nebo čtyři góly a bude to jednoznačná partie. Jenže Baník to nevzdal a druhý poločas odehrál se ctí. Slávisté to ale neměli připustit, ve finální fázi to nebyli oni. Nesmyslně stříleli na úkor lépe postaveného hráče a útočné akce celkově řešili ležérně a naprosto neefektivně. Málem se jim to vymstilo.“