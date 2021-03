Ředitel Teplic: Veřejnost nás musí brát vážně. Za vzor dal norského šampiona

Po boku legendárního bafuňáře Františka Hrdličky v klubu zastával post tiskového mluvčího, sekretáře, marketingového ředitele i sportovního ředitele. Teplice hrály evropské poháry a držely se na předních příčkách ligy. Nyní se Rudolf Řepka vrací do organizace, která již několik sezon třese, aby nesestoupila do druhé ligy. A slavné časy na Stínadlech připomínají jen zarámované fotografie v útrobách stadionu.

Nepřijde vám, že Teplice v posledních letech ztratily na věhlasu i respektu?

„Ve městě žiji, takže vidím, co se děje. Nechci někoho urazit, ale mám malinký pocit, že zdejší fotbal šel trochu do šedi. Věřím ale, že slávu našeho klubu opět oprášíme a veřejnost nás brzy začne brát za klub, který má jasnou vizi a ví, kam chce směřovat. Nechci slibovat okamžitý návrat do pohárů, ale budu požadovat, aby se veřejnost ztotožnila s našimi cíli, že chceme sázet na vlastní odchovance a k nim přivádět dva tři hráče odjinud. Jsem tu i od toho, abychom naši strategii ještě lépe navenek prodali.“

V jakém stavu jste našel klub?

„Líbí se mi morální a etické hodnoty, které se dlouhodobě snaží vyznávat. Po sportovní stránce jsme v poslední době malinko pokulhávali. Cítím, že potřebujeme být více otevřeni pro veřejnost. Jedna věc je mít výsledky a druhá, aby lidé zvenčí pochopili, co chceme a kam tím míříme. Asi každý si umí logicky zhodnotit, zda budou Teplice vyhrávat každý zápas v lize, ale chceme, aby naši hráči šli na trávník nastaveni s vítěznou mentalitou.“

Jak moc citelný je úbytek finančních prostředků?

„Když jsme probírali s vedením dlouhodobé cíle, patřilo mezi ně i snaha nebýt tolik závislí na mateřské společnosti. Nemusíme si nalhávat, rozpočet je oproti rokům, kdy se tu hrály evropské poháry o dost menší, ale věřím, že i s ním se dají dosáhnout velkých věcí a být konkurenceschopní.“

Takže výkony A-týmu by měly být i za současné situace daleko lepší?

„Soustředíme se na to, aby A-tým hrál důstojnou roli ve FORTUNA:LIZE. V posledních zápasech se nám dařilo, získali jsme pár bodů, ale stále jich nemáme tolik, kolik bychom si představovali. Nechci vyloženě mluvit o záchraně, ale chceme se co nejdříve dostat do klidného středu tabulky. Navíc jsme v MOL Cupu mezi posledními osmi kluby, což je rovněž zajímavý krátkodobý cíl, dojít co nejdál.“

S prací sportovního úseku panuje spokojenost?

„Jsem tu téměř týden, ale i tak jsem nabral dobrý dojem. Se sportovním ředitelem Štěpánem Vachouškem, s trenérem Radimem Kučerou a vedením máme pravidelné porady, kde hodnotíme odvedenou práci a hledíme směrem dopředu. Vnímám, že to zatím funguje dobře, máme obrovsky pracovitý realizační tým.“

Obroda klubu ale začne tedy skrz mládež?

„Měla by být prioritou. Chceme ji do budoucna vylepšit. Deficit vidím například v tom, že nemáme až tak dobrou infrastrukturu, takže uvažujeme o tom, že bychom ji vylepšili.“

Už při nástupu do funkce jste zmiňoval, že se hodláte pokusit o výstavbu tréninkového centra. Jak moc reálné je tento nápad realizovat v nejbližší době?

„V Česku to není moc časté, až v poslední době se to mění, ale v zahraničí je to nezbytně nutné, řekl bych až povinnost mít tréninkové centrum. Dá se říct, že jsem i rodič a mám syna v teplické mládeži a z vlastní zkušenosti vím, že možnosti tu nejsou ideální. I proto si uvědomuji, že tréninkové centrum zkrátka potřebujeme. Pro mě je to absolutní priorita. Na druhou stranu je jasné, že akademii nevybudujeme za týden. Bude to patřit mezi naše střednědobé cíle.“

Znamená to, že končí cesta přivádění hráčů za větší finanční prostředky? Souvisí s tím, že hned několika starším v létě končí smlouvy.

„Se sportovním ředitelem i trenérem už intenzivně pracujeme na tom, jak bude kádr od léta vypadat. Zatím je hodně předběžné říct konkrétní věci. Každý hráč má navíc šanci říct si o svoje místo. Tím, že se nehraje třetí liga, mladí hráči mají prostor k odehrání zápasů jen v první lize, případně v poháru. My tím můžeme rozložit síly a oťukat si mladé hráče, kteří bojují o další šanci.“

Jak ještě více zlepšit progres u mladých hráčů?

„Myslím si, že se klubu poměrně daří posouvat mladé hráče do prvního týmu, vidíme to na příkladu Žitného, Radosty, Knapíka i navrátivšího Heidenreicha z Atalanty. Poslední zápas se vyvedl i Kodadovi. Směr je dobrý, ale do budoucna musíme mládež vyladit.“

Během cest po Evropě v pozici delegáta UEFA jste nabral spoustu kontaktů. Mohly by se Teplice inspirovat i v cizině?

„V poslední době jsem jezdil spíš na velká utkání, tam je to propojení poněkud složitější, takže bych byl spíš pro to, abychom hledali podobně velký klub, jako jsme my. Napadá mě například norské Bodø/Glimt, které vyhrálo titul a bude startovat v předkole Ligy mistrů. Nechci říct, abychom ho slepě kopírovali, ale strategie by mohla být velmi podobná. Pracují velmi dobře s mládeží, mají odchovance, nekupují hráče za velké peníze, ale mladé kluky, které si sami dotvoří. Následně prodávají hráče do Serie A či Premier League.“

Existuje reálná šance na spolupráci?

„Díky mým kontaktům bychom mohli trenérům a lidem z klubu domluvit třeba stáž. Jsou to věci, o kterých přemýšlím. Je pro mě velmi důležitá edukace trenérů, abychom se vzdělávali interně i externě. Je to jedna z variant, kdy by lidé z Teplic mohli přičuchnout k tomu, jak se dělá fotbal i v zahraničí.“

Vás osobně láká návrat do evropských pohárů?

„Nechci na zaměstnance vytvořit velký bič. Vše si musíme nejdřív odpracovat a pak se uvidí, kam to povede. Jestli se však bavíme o menším rozpočtu, Teplice musí být klubem, který umí vychovat a prodávat hráče. Na druhou stranu pokud se dostaneme do situace, kdy budeme zajištění na příští tři roky, můžeme si říct, že si nadějné odchovance ponecháme a postavíme tým, který bude konkurenceschopný i v Evropě. Věřím, že minimálně jednou takový scénář v budoucnu nastane.“

V Teplicích jste působil za éry Františka Hrdličky, kdy se poháry na Stínadlech hrávaly. Budete chtít na jeho práci navázat a v čem vás inspiroval?

„Kdybych měl jednu jeho vlastnost vypíchnout, zmíním nejspíš lidskost. To ho zdobilo. Nebyl sice kamarád se všemi, ale byl velkým učitelem. A to i pro mě. Ne vždy, během osmi let, kdy jsem v klubu působil, mi byl zrovna milým šéfem, ale každý cítil, že pan Hrdlička chce jen dobro pro Teplice. Za jeho vedení klubu jsem se naučil obrovské věci. Uměl skvěle navazovat vztahy. V regionu, s partnery či politiky. Měl blízko k Praze, dokázal na Stínadla přilákat reprezentaci. Rád na něho vzpomínám.“

Umíte být nemilý šéf i vy?

„Věřím, že si vybuduji přirozený respekt. Považuju se za normálního a lidského člověka. Ve Fotbalové asociaci, kde jsem působil přes 12 let, jsem na začátku řídil asi 55 lidí, když jsem v ní končil, měl jsem jich pod sebou 150. V práci často volím přátelský přístup, nicméně každý šéf musí občas umět bouchnout do stolu a přitvrdit.“

Kolem vašeho odchodu ze struktur FAČR a přidáním se k Fevoluci, bylo zřejmé, jakým směrem míříte. Hodláte Teplice posunout i po stránce politické?

„Vidím to tak, že bychom neměli žít na „ostrově“, ale více se propojit s regionem. Míněno tím je větší propojení s fanoušky, otevřít se partnerům i politické garnituře. Věřím, že jsem v tomhle ohledu silný a povede se mi propojit klub se všemi zmíněnými subjekty. Co se týká Fevoluce, připadá mi skvělé, že Teplice je jasně čitelný klub, který zastává morálně etické hodnoty, což jsou věci, které vyznává i druhá strana.“

Takže podpora bude i nadále pokračovat?

„Vidím zde obrovské synergie, jako je chtíč mít čistý fotbal, snaha měnit podmínky v krajích a okresech. I proto si myslím, že nebude problém, abych pokračoval v obou projektech. Na druhou stranu je jasné, že prioritou se pro mě nyní stala práce pro klub. Nicméně cíle mají obě organizace stejný.“

Bude z pozice ředitele ligového klubu nyní snazší strhnout i ostatní členy FORTUNA:LIGY, kteří Fevoluci zatím nepodpořili?

„Na to je ještě hodně času. Kdo je znalý fotbalové politiky, ví, že teprve probíhají změny na okresech, pak přijdou na řadu kraje a následně před Valnou hromadou bude dostatek času, aby člověk diskutoval i s ligovými kluby. Počkejme nejdříve, jak to dopadne na okresech. Sám jsem kandidoval v Teplicích a právě zde vidím alfu a omegu v tom, že i menší kluby by měly pochopit, že k sobě potřebují ty větší. Platí to i naopak – velké kluby musí druhé respektovat, komunikovat s nimi a pomáhat si navzájem. To je jedna z mých ambic a věřím, že je přenositelná i do jiných okresů.“