Ševčík prodloužil se Slavií: Chci být lídrem na hřišti, vedení mi věří

Petr Ševčík podepsal ve Slavii smlouvu do června 2025 • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalista Petr Ševčík podepsal novou smlouvu s mistrovskou Slavií. Šestadvacetiletá opora Pražanů a reprezentační záložník prodloužil s lídrem prvoligové tabulky kontrakt až do června 2025. Červenobílí o tom informovali na svém webu.

Ševčík přestoupil do Slavie v zimní přestávce sezony 2018/19 a postupně se vypracoval v jednu z opor týmu. S Pražany získal dva ligové tituly a jedno prvenství v domácím poháru. Zahrál si s nimi skupinu Ligy mistrů a hned pár měsíců po příchodu do Edenu se blýskl dvěma góly do sítě Chelsea ve venkovní odvetě čtvrtfinále Evropské ligy. Slávisté tehdy na Stamford Bridge prohráli 3:4 a vypadli.

Ševčík se předloni dostal do reprezentace a za národní A-tým si dosud připsal šest startů. V posledních týdnech ho trápí zdravotní problémy. Sotva se vrátil po zranění ze závěru podzimu, utrpěl v minulém týdnu další.

„Jsem za novou smlouvu hrozně rád, protože přišla ve chvíli, kdy jsem zraněný. Budu se snažit o to, abych byl na hřišti lídrem, protože i nová smlouva napovídá tomu, že mi vedení Slavie v tomto ohledu věří. Vážím si toho, budu makat dál. A udělám maximum, veškerý servis pro kluky na hřišti, hlavně i pro mladší hráče, kterým zkusím pomoci,“ uvedl Ševčík.

„Jsme moc šťastní, že jsme se dohodli na prodloužení smlouvy. Ševa patří k pilířům dnešní Slavie. Nabídli jsme mu dlouhodobou smlouvu, protože už teď přebírá roli lídra a věříme, že bude k hlavním tahounům patřit i v budoucnu,“ uvedl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.