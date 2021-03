Vrba: Vitík za 4. žlutou nemohl. Že se blíží Plzeň? Vyhrávat chci se Spartou

Ulevilo se vám, že jste se vrátili po vynucené pauze vítězně a nedovolili žádné zaváhání, nebo jste měl pochyby o tom, v jakém stavu se vrátíte?

„Myslím si, že správnou odpověď jste uvedl na konci. Nepochyboval jsem, ale byli jsme si vědomi, že nás čeká soupeř, který nám nedá nic zadarmo. Věděli jsme, že po problémech, které jsme tu měli, je to dobrý soupeř. Utkání jsme zvládli a naladili jsme se na sobotní utkání.“

Dá se říct, že si mužstvo především v prvním poločase přeneslo dobrou formu ze zápasu ve Zlíně?

„V prvním poločase se naše hra trochu přiblížila parametrům, které bychom chtěli mít. Nicméně měli jsme spoustu zajímavých situací z křídelních prostorů, ale nevyřešili jsme je dobře. Mohli jsme přidat i další góly, ale nedokázali jsme vyhodnotit ideálně finální fázi, abychom přidali třetí gól a šli jsme už v prvním poločase víc do klidu. Příbram se snažila výsledek ještě zdramatizovat, ale do ničeho jsme ji nepustili a výsledek je pro nás příjemný.“

Vrátil se uzdravený Adam Hložek a naskočil v útoku. Je to pozice, kam s ním počítáte?

„Adam je hráč, který může hrát na více postech. Všichni víme, že je to spíš hrotový hráč, jestli devítka či desítka, je už jedno. Chceme ho v příštích zápasech využít mnohem víc. Jestli to bude z křídla, nebo uprostřed, myslím si, že na tom tolik nezáleží. Ostatně i z křídelních prostorů dokáže svoji kvalitu ukázat.“

Bořek Dočkal na jednu branku nahrál, Adam Karabec pak jeden gól vstřelil. Ukázalo se, že opravdu máte kam sáhnout?

„Je to zásluha Sparty, že má tak kvalitní fotbalisty. Je to pochvala pro celý klub, že si vytipují hráče, kteří jsou zajímaví. Pro mě je to o to jednoduší, že tu jsou.“

Dočkal se navíc se 71. ligovou asistencí osamostatnil na druhém místě historické tabulky hráčů s nejvíce nahrávkami. Myslíte si, že dožene prvního Pavla Horvátha, na kterého ztrácí 35 asistencí?

„To jsou skoro dvě tři sezony, nevím, jestli Bořek vydrží ve Spartě tak dlouho a s kvalitními výkony, nebo skončí a začne si užívat. Ani nevím, kdy mu končí smlouva. Jestliže je druhý v asistencích, je vidět, že je to hráč, který pracuje pro mužstvo. A je obrovsky důležitý.“

V sobotu proti Plzni vám budou chybět vykartovaní Ladislav Krejčí I a Martin Vitík. Především čtvrtá žlutá pro Vitíka byla dost na hraně. Budete se na ně zlobit?

„Nechci to posuzovat. Láďa Krejčí dostal zbytečnou kartu, kterou si zavinil sám. Viťas se do té situace dostal tak, že za to ani nemohl. Je to škoda, ale tak už to chodí... Nechci tyto věci více komentovat.“

Čeká vás váš bývalý klub, kde jste strávil dvě trenérská období. Navíc první větší prověrka herní formy. Jak moc speciální duel s Plzní bude?

„Jestli naše poslední výsledky potvrdíme v tak těžkém utkání, bude to jednoznačně super. Je jasné, že Plzeň pro mě bude jiný zápas než ostatní, ale chci vyhrávat tam, kde pracuji. Teď je to ve Spartě a chci s ní být úspěšný, jako jsem byl úspěšný s Plzní. Chci, aby se mnou lidé byli spokojení. Hlavně fanoušci. Nebylo to pro ně jednoduché, že jsem do Sparty přišel, takže bych byl rád, abych jim dělal radost dobrou hrou a výsledky.“

Bude pro vás snazší se nachystat, když značnou část plzeňské kabiny znáte z minulosti?

„Od doby, kdy jsem v klubu působil, je tam spousta jiných hráčů, ale souhlasím, že je výhoda, že některé znám. Mám dostatek informací o jejich přednostech a slabinách. Plzeň ale řadím mezi mužstva, která jsou velmi silná a mají velkou kvalitu. Mrzí mě, že na tak zajímavý zápas nemůžou přijít fanoušci na stadion.“

Pavel Horváth celý zápas pokřikoval různé provokativní věci a i směrem k vám pár slov prohodil. Jak jste si užil vzájemný zápas?

„Vzhledem k tomu, že Pavla znám, tak mě to ani nerozhodilo. Máme spolu nadstandardní vztah. On mě tím spíš pobaví a já mu to pak vrátím. Nemáme spolu žádný problém. Vím, že ať se děje cokoliv, vždycky si po utkání podáme ruku a budeme se bavit jako staří známí, kteří spolu něco prožili.“