Vrbova kvóta, šlágr bez opor i Hložkův výstřel na Slavii. Co ukázala Sparta?

Série vítězných zápasů Pavla Vrby na lavičce Sparty se protáhla na čtyři. Série zápasů se třemi a více vstřelenými brankami Sparty pod vedením Pavla Vrby se rovněž protáhla na čtyři duely v řadě. „Mohli jsme přidat i další góly, ale nedokázali jsme vyhodnotit ideálně finální fázi, abychom šli víc do klidu už v prvním poločase,“ řekl kouč Letenských po výhře 4:0 nad Příbramí. Co dalšího úterní dohrávka 21. kola FORTUNA:LIGY na Letné nabídla?

Jestliže v utkání proti Zlínu byli sudí k Vitíkovi shovívaví a po zákroku na Lamina Jawa vyvázl jen se žlutou kartou, po návratu z karantény to sparťanskému benjamínkovi „muži v černém“ pořádně vytmavili. Čtvrtá žlutá, jež znamená stopku pro sobotní šlágr s Plzní, byla krutá. I trenér Vrba uznal, že k ní mladý stoper přišel poněkud nevinně. V případě druhého hříšníka Ladislava Krejčího staršího sparťanský kouč rozhořčení neskrýval. „Byla to hloupá karta, kterou si Láďa sám zavinil,“ kritizoval Vrba zkušeného záložníka.

Čtyři měsíce a deset dní. Tak dlouho byl Adam Hložek mimo hru kvůli únavové zlomenině nohy. V úterý už ale opět vyběhl na ligové trávníky. Doma na Letné pomohl porazit bezzubou Příbram. A nebýt špatné koncovky, odváželi by si Středočeši pověstného búra. Jenže sparťanský klenot selhal. „Návrat jsem si představoval gólově. Zkusil jsem to napálit na první tyč, viděl jsem, že tam bylo volno. Ale bohužel, šlo to těsně vedle…,“ litoval 18letý talent po utkání. Letenským se vrátil v ideální čas. Pod trenérem Pavlem Vrbou jedou na vítězné vlně a čeká je šlágr s Plzní, čtvrtfinále MOL Cupu s Baníkem a zanedlouho i derby se Slavií. Právě o „sešívaných“ Hložek promluvil po výhře nad Příbramí. „Rozdíl mezi námi a Slavií není tak velký, abychom o první místo nezabojovali. Jsem rád, že v tom kluky nenechám,“ vzkázal odhodlaně.

Tři góly Olomouci, čtyři Karviné, tři Zlínu a nyní čtyři Příbrami. Sparta po nástupu Pavla Vrby pálí ostrými. Ve čtyřech odehraných duelech nasázela svým soupeřům už čtrnáct branek, ani v jednom případě neklesla pod metu tří tref. To je špičková potence a jasný důkaz toho, co je hlavní doménou úspěšného kouče. „Několik dobrých možností jsme navíc ještě neproměnili,“ připomněl kouč po úterní rozborce Příbrami. Udržet tuhle laťku i v dalším utkání ale bude kumšt. Na Letnou totiž přijede k očekávanému hitu Viktoria.

Karabec: pojď sem! Kam jdeš?

Před koronavirovou pauzou ve Zlíně zastoupil absentujícího Bořka Dočkala, talentovaný záložník Adam Karabec start v základní sestavě ozdobil vítězným gólem. Proti Příbrami šel do akce coby střídající hráč, přesto se znovu trefil. A jak! S míčem na noze prokličkoval mezi obránci a utaženou pravačkou vstřelil svůj třetí ligový gól. Stále teprve v sedmnácti letech. „Je to zásluha Sparty, že má tak kvalitní fotbalisty. Je to pochvala pro celý klub, že si vytipují hráče, kteří jsou zajímaví. Pro mě je to o to jednodušší, že tu jsou,“ usmál se Vrba.